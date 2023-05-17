12種碳水化合物 吃健康

燕麥片。（本報資料照片）

現代許多人為減肥不吃澱粉類的碳水化合物，卻仍常喝含糖飲料或甜點，雖攝取了碳水化合物，但卻是空有熱量而沒有任何營養。碳水化合物仍有維持健康的必要性，也有助於體內脂肪燃燒，殊不知過低的碳水化合物攝取，也可能讓你短命。

碳水化合物包括蔬菜、水果和糖，主要來源是澱粉類食物，如馬鈴薯、麵包、米飯、麵食和穀物。其主要功能是提供能量，研究發現大腦細胞只能藉由碳水化合物獲得能量，成人大腦每日平均需要110至140公克的葡萄糖，因此，每日攝取足夠的碳水化合物是有其必要的。

以下推薦12種營養豐富且富含纖維的高碳水化合物食物，能助你更健康地攝取熱量。

藜麥、燕麥、蕎麥

這三者都含有70%以上的碳水化合物，富含蛋白質、纖維及各種維生素、礦物質和抗氧化劑。

藜麥、燕麥、蕎麥都極具飽腹感，是減重族群的好選擇。藜麥和蕎麥可改善血糖和心臟健康，燕麥也可降血糖和膽固醇。

香蕉。（本報資料照片）

香蕉

一根大香蕉（136克）約含31克碳水化合物，以澱粉或糖的形式存在。

香蕉鉀含量高，有助降血壓和改善心臟健康。香蕉不只水溶性纖維多，還含豐富果膠，是很好的「天然通便劑」。不太成熟的綠色香蕉澱粉含量較高、糖份較少。綠香蕉富含抗性澱粉，能提供飽足感，對減重族群也是不錯的飽腹來源。

地瓜。（取材自pexels）

地瓜

每100公克，含有熱量121大卡、碳水化合物27.8克、膳食纖維2.5克。

地瓜由澱粉、糖和纖維組成，富含維生素A、C、鉀及抗氧化劑，有助對抗細胞中有害自由基。地瓜煮熟後放冷會產生抗性澱粉，可降低GI值，帶皮吃則含有較多的膳食纖維。

馬鈴薯儲。（Getty Images）

馬鈴薯

每100公克，含有熱量77大卡、碳水化合物15.8克、膳食纖維1.3克。

馬鈴薯每100克中含鉀502毫克，屬於高鉀食物，有利控制血壓。它還提供一種獨特的碳水化合物－抗性澱粉，已被證實能提高身體脂肪燃燒。煮熟、冷卻的馬鈴薯會形成更多抗性澱粉，因此建議煮熟冷卻後再吃，以獲得更多抗性澱粉。研究也顯示，馬鈴薯比其他含澱粉的碳水化合物（如義大利麵和米飯）更容易有飽腹感，有利體重控制。

南瓜。（本報資料照片）

南瓜

每100公克，含有熱量49大卡、碳水化合物11.1克、膳食纖維1.4克。

南瓜是極好的維生素A來源，可改善視力。它還含有植物固醇，可以降低壞膽固醇，β-胡蘿蔔素則可以對抗對人體有害的自由基。屬於全穀根莖類的南瓜含鉀量高，高血壓 患者若吃糙米飯攝取澱粉，不如改吃南瓜，營養素不輸糙米。

玉米。（本報資料照片）

玉米

每100公克，含有熱量107大卡、碳水化合物17.8克、膳食纖維4.7克。

玉米在營養分類上屬全穀根莖類，含有大量的碳水化合物、豐富蛋白質、脂肪及維生素A、維生素B1、維生素B2葉黃素等。1根水煮玉米熱量約210大卡，就等於1碗8分滿的白飯，一餐1根玉米就能取代主食白飯。

甜菜根。（本報資料照片）

甜菜根

每34公克，含有熱量49大卡、碳水化合物7.8克、膳食纖維2.3克。

甜菜根屬根莖類植物，含有稱為「甜菜鹼」的營養素，具有抗氧化和抗發炎特性．甜菜也是葉酸、錳和鉀的良好來源，有助鈣的吸收和血液凝固。

藍莓。（本報資料照片）

藍莓

藍莓主要由水組成，以及每100克約14.5克碳水化合物。並含有多種維生素和礦物質，包括維生素C、K和錳等。

根據英國倫敦國王學院生命科學與醫學院近期一項指出，每天吃一把野生藍莓，有助降低血壓、改善記憶力和大腦認知能力。

蘋果。（本報資料照片）

每100公克，含有熱量49大卡、碳水化合物13克、膳食纖維1.5克。

蘋果熱量低、營養價值很高，富含植化素、果膠、多酚、維生素、鉀、鐵等礦物質，具有抗氧化作用及防癌功效，更是減肥、降三高 、幫助排便的最佳水果之一。蘋果的果皮營養價值高，建議連皮一起吃最好。蘋果屬於低GI水果，適合糖尿病人、減肥的人、有三高問題的人食用，但如果是腸胃炎發作的人，則去皮後再吃即可。

柳丁。（本報資料照片）

柳丁

每100公克，含有熱量44大卡、碳水化合物11克、膳食纖維2.1克。

柳丁是纖維的良好來源，還含有大量的維生素C和其他健康的植物化合物。吃柳丁有益心臟健康並增加鐵的吸收，有助預防缺鐵性貧血。

除了以上所列，其實還有許多好的高碳水化合物食物。要知道，碳水化合物不是惡魔，完全不吃或狂吃某類食物，都是不利健康的。唯有了解，才能健康又愉快的享受吃這件事。