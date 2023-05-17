嘴唇冒金色結痂、腫如香腸 膿痂疹嚴重恐釀腎炎

一名十歲女童因嘴唇周圍疼痛、流膿，經診斷為膿痂疹，使用抗生素治療後，症狀改善。(圖：書田診所提供)

十歲女童小珍（化名）因嘴唇腫脹如「香腸嘴」，且疼痛、流膿，鼻子和嘴巴周圍有金黃色結痂和組織液滲出，像「擦不乾淨的蜂蜜」，就醫診斷為膿痂疹，使用抗生素治療後症狀才改善。醫師提醒，膿痂疹嚴重可能併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症，若出現類似病灶，應及早就醫診斷治療。

台北書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，膿痂疹屬於皮膚表層的細菌感染，通常由金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染引起。若氣候潮濕悶熱，這些細菌容易在皮膚孳生，一旦免疫力 下降或皮膚有小傷口，細菌就會趁虛而入造成感染。

蘇軏說，膿痂疹病灶常出現在臉部，患部會癢、痛，主要會在鼻子、嘴巴周圍出現金黃色結痂，彷彿「乾掉的蜂蜜黏在皮膚上」，部分嘴唇會腫脹。膿痂疹好發於兒童，若搔抓會使範圍擴散，造成身體其他部位出現類似病灶；膿痂疹也會經過接觸傳染，群體生活者或衛生習慣不佳者，易互相傳染。

蘇軏指出，治療主要是局部使用抗生素藥膏，感染情況較嚴重者，需要口服抗生素治療，病程約一周左右，及早治療通常不會留下疤痕。不過，若是嚴重的膿痂疹，可能併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症。

蘇軏表示，若要避免感染膿痂疹，平時應勤洗手、修剪指甲，避免因搔抓造成皮膚受傷感染，皮膚有傷口者要做好清潔照護及避免接觸感染者。患有過敏 性鼻炎的兒童常擤鼻涕，會因反覆摩擦造成皮膚破損。異位性皮膚炎或是其他皮膚病灶者，因缺乏皮膚完整性，都容易得到膿痂疹，不僅要做好疾病控制，一旦出現膿痂疹病灶，應及早就醫診斷、接受治療，以減少併發症 機率。