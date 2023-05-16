慢性腎臟病 吃中藥能延緩洗腎

慢性腎臟病患者若能配合服用中藥，能夠延緩需要洗腎的時機，甚至發現後續的死亡風險也顯著降低。（Getty Images）

一名46歲糖尿病 患者，由於工作常需要搬運貨物，導致肌肉痠痛，除了服用止痛藥外，也會定期至中醫科做針灸治療。男子由於最近常感疲勞且精神不濟，抽血後發現他的腎功能下降，除了轉介腎臟科持續追蹤治療外，也在中醫的建議下服用中藥治療。

台灣台中醫院中醫科鄭惟仁醫師表示，患者一聽中藥可以延緩腎臟病，還感到非常驚訝，因為他曾聽聞親友提到「腎臟不好不能吃中藥」，對此，鄭惟仁解釋，過去曾發生中藥含「馬兜鈴酸」，導致民眾對於長期服用中藥持觀望態度。

經過專家學者的研究發現，慢性腎臟病患者若能配合服用中藥，比起沒有服用中藥的族群來說，不僅能夠顯著延緩需要洗腎的時機，甚至發現後續的死亡風險也顯著降低。

鄭惟仁解釋，「慢性腎臟病」是指腎臟因為特定疾病導致長期的（超過三個月以上）腎功能逐漸衰退，常見造成慢性腎臟病的原因是糖尿病（占30-50%）、高血壓 、腎絲球腎炎、囊性腎病變、血管炎等。

而在治療慢性腎臟病的處方上，中醫師多半會選用補氣、化瘀、理氣、利濕作用的藥材，藉由抗氧化、抗發炎、抑制纖維化、減少血小板凝集、調節腎絲球動脈等複合機轉來達到保護腎臟的效果，一般建議以3個月為一個療程，並按時抽血檢查，以追蹤後續腎臟功能的變化。

除了中藥的治療外，鄭惟仁醫師提醒民眾勿輕信偏方，尋求正規醫療、遵循醫囑、嚴格控制血糖 與高血壓等，都是非常重要預防保健方式。

最後，鄭惟仁醫師呼籲，多加留意慢性腎臟病的早期警訊，並記住「泡、水、高、貧、倦」口訣，即小便出現「泡」泡尿、顏面或足踝「水」腫、「高」血壓、慢性「貧」血、不明原因疲「倦」等五大症狀，若能多加留意這些不明顯的警訊，提早就醫治療，才不會使腎功能在不知不覺中惡化。