我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

網傳400名中國遊客滯留不回 義大利疑停發團簽

洗澡過度刷洗恐致「癩蛤蟆皮膚」 醫籲快做1事情防色素沉澱

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

一位60多歲男性，因為長達五年皮膚色素斑塊，以及難看的顆粒前往就診，經常性的搔抓讓他十分困擾。經皮膚檢查發現問題部位集中在小腿、左臂外側、背部等部位，呈現棕色斑塊，上面佈滿了角質化顆粒，外觀猶如癩蛤蟆皮，屬於典型的皮膚類澱粉沉積症。

「類澱粉沉積症」如癩蛤蟆皮 不正常蛋白質堆積

台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，類澱粉是體內組織和器官不正常堆積的蛋白質，目前已知有超過30種的蛋白質可以造成不同類型的「類澱粉沉積症」。這些蛋白質的來源為骨髓漿細胞、血清蛋白及皮膚角質細胞，常見沉積部位為肝脾、腎臟、心肺、胃腸、神經、腦部、肌肉關節、淋巴結、皮膚等器官，影響範圍可以全身或局部，產生的臨床病症包括：肝脾腫大、腎病、器官功能退化衰竭、舌肥大、皮下出血、皮膚病灶，各有不同。

皮膚類澱粉沉積症常見2類型 洗澡過度刷洗恐致病

而只有侷限在皮膚的類澱粉沉積症最常見有兩種類型，分別是苔蘚樣類澱粉沉積症及斑塊樣類澱粉沉積症。潘企岳表示，苔蘚樣類澱粉沉積症是由許多角質化丘疹聚集而成，斑塊樣類澱粉沉積症為帶有漣漪狀紋路的棕色斑塊。兩者都會癢可以合併產生，最常發生於小腿前側、上肢伸側、肩膀及上背部。

此外，洗澡時使用菜瓜布或類似用品過度摩擦或去角質也可能是成因之一。

嚴重搔癢盡快就醫 避免色素沉澱難治療

潘企岳說，治療方式首重止癢避免搔抓，所以會給予口服抗組織胺。皮膚病變需使用強效外用類固醇藥膏再搭配去角質藥膏。以此方式治療一段時間，通常可以達到不錯效果。如果症狀相當嚴重可以使用口服A酸來治療。

值得注意的是，嚴重皮膚搔癢就要盡快就醫，避免長期過度搔抓、摩擦及去角質，否則皮膚就會產生猶如癩蛤蟆皮的難看顆粒，還會留下難以淡化的色素沉澱，甚至更難處理的大顆結節。

【延伸閱讀】

除毛、性行為會導致私處暗沉？私密處用清水清潔即可？　醫師破解女性私密處4大流言！

網友用「洗碗精」當洗髮精　真能對抗油頭？醫師解惑傳授控油方式！


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57746


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

蛋白質 肌肉 關節

上一則

世衛組織修訂肥胖管理方針 稱藥物並非萬靈丹

延伸閱讀

腰痠背痛可能是肌少症 高醫指導提早存退休「肌」金

腰痠背痛可能是肌少症 高醫指導提早存退休「肌」金
中醫修復運動傷害「常見4手法」助達即時改善效果

中醫修復運動傷害「常見4手法」助達即時改善效果
險多吞蛋白質 剖開金莎巧克力驚見蟲 蠕動竄出畫面曝光

險多吞蛋白質 剖開金莎巧克力驚見蟲 蠕動竄出畫面曝光
買不到蛋？每餐2份蛋白質 營養師教你輕鬆攝取「這類」最優

買不到蛋？每餐2份蛋白質 營養師教你輕鬆攝取「這類」最優

熱門新聞

「千萬不要側躺玩手機」近期躍上中國微博熱搜，引起許多網友討論。（取材自央視新聞）

這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

2023-05-08 08:31
吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要。（取材自pexels）

吃水果選對時機 營養價值更高

2023-05-11 02:00
（圖：健康醫療網提供）

「3大飲食」逆轉腎健康 營養師：吃米食比吃麵食更好

2023-05-10 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

延緩老化、避免腦中風與失智 日常「鍛鍊6招式」天天做

2023-05-12 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

研究：中國近千萬人糖尿病 恐與「夜間光害」有關

2023-05-12 01:00
（圖：健康醫療網提供）

營養師授「養顏攻略」延緩老化 杜絕4老化因子、補充4營養素

2023-05-09 01:00

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了