洗澡過度刷洗恐致「癩蛤蟆皮膚」 醫籲快做1事情防色素沉澱

圖片來源／健康醫療網

一位60多歲男性，因為長達五年皮膚色素斑塊，以及難看的顆粒前往就診，經常性的搔抓讓他十分困擾。經皮膚檢查發現問題部位集中在小腿、左臂外側、背部等部位，呈現棕色斑塊，上面佈滿了角質化顆粒，外觀猶如癩蛤蟆皮，屬於典型的皮膚類澱粉沉積症。

「類澱粉沉積症」如癩蛤蟆皮 不正常蛋白質 堆積

台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，類澱粉是體內組織和器官不正常堆積的蛋白質，目前已知有超過30種的蛋白質可以造成不同類型的「類澱粉沉積症」。這些蛋白質的來源為骨髓漿細胞、血清蛋白及皮膚角質細胞，常見沉積部位為肝脾、腎臟、心肺、胃腸、神經、腦部、肌肉關節 、淋巴結、皮膚等器官，影響範圍可以全身或局部，產生的臨床病症包括：肝脾腫大、腎病、器官功能退化衰竭、舌肥大、皮下出血、皮膚病灶，各有不同。

皮膚類澱粉沉積症常見2類型 洗澡過度刷洗恐致病

而只有侷限在皮膚的類澱粉沉積症最常見有兩種類型，分別是苔蘚樣類澱粉沉積症及斑塊樣類澱粉沉積症。潘企岳表示，苔蘚樣類澱粉沉積症是由許多角質化丘疹聚集而成，斑塊樣類澱粉沉積症為帶有漣漪狀紋路的棕色斑塊。兩者都會癢可以合併產生，最常發生於小腿前側、上肢伸側、肩膀及上背部。

此外，洗澡時使用菜瓜布或類似用品過度摩擦或去角質也可能是成因之一。

嚴重搔癢盡快就醫 避免色素沉澱難治療

潘企岳說，治療方式首重止癢避免搔抓，所以會給予口服抗組織胺。皮膚病變需使用強效外用類固醇藥膏再搭配去角質藥膏。以此方式治療一段時間，通常可以達到不錯效果。如果症狀相當嚴重可以使用口服A酸來治療。

值得注意的是，嚴重皮膚搔癢就要盡快就醫，避免長期過度搔抓、摩擦及去角質，否則皮膚就會產生猶如癩蛤蟆皮的難看顆粒，還會留下難以淡化的色素沉澱，甚至更難處理的大顆結節。

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資料來源：健康醫療網

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