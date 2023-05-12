我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

以為慢性病就醫卻是急性心肌梗塞 醫警告「1症狀」難有自覺

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名自稱沒有任何慢性疾病的中年男性，過去沒有就醫記錄，第一次到急診就是急性心肌梗塞，幸好及時打通血管救回一命。不過住院後抽血發現，他的低密度脂蛋白膽固醇高達190mg/dL，也就是罹患高血脂症。

高血脂受遺傳、環境影響

台灣台北市立聯合醫院中興院區心臟內科醫師陳郁安表示，血中脂肪主要是由低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞的膽固醇）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C，俗稱好的膽固醇）、以及三酸甘油脂（TG）所組成，而高血脂症顧名思義就是血中膽固醇或三酸甘油酯異常升高，這是遺傳和環境因素相互影響之下的結果。

無法改變的先天性危險因子包括：老化、男性、家族遺傳、以及部分遺傳性肥胖等。後天性危險因子則包括：高熱量的精緻飲食、缺乏運動、壓力與不正常作息、抽菸、以及過度飲酒等，而這些是可以靠改變生活型態來調整的。

低密度脂蛋白膽固醇升高 恐形成斑塊阻塞血管

根據台灣衛福部國民健康署統計資料，台灣18歲以上成人，約每4人就有1人罹患高血脂症。高血脂並不容易察覺，卻是冠狀動脈心臟病的重要危險因子之一，所以稱它為健康的無形殺手。尤其低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）的升高是形成斑塊阻塞血管的主因，呼籲民眾不可輕忽。

糖尿病、慢性腎病罹高血脂 動脈粥狀硬化風險高

陳郁安說，2022年台灣高血脂治療指引公布，極低風險且LDL-C ≥ 160 mg/dL者、低風險且LDL-C ≥ 130 mg/dL者、中風險且LDL-C ≥ 115 mg/dL者，應開始非藥物治療，若治療3個月後未達到治療目標，應考慮藥物治療；糖尿病、非透析慢性腎病、LDL-C ≥ 190 mg/dL者，發生動脈粥狀硬化心臟病的風險很高，因此需要立即進行降脂治療，且目標為LDL-C < 100 mg/dL；急性或穩定冠心症患者的LDL-C目標是< 70 mg/ dL；至於近一年發生心肌梗塞、既往有2次（含）以上心肌梗塞、多血管冠心症或伴隨的周邊動脈阻塞（包括四肢或頸動脈）者，LDL-C可考慮降至55 mg/dL以下。

【延伸閱讀】

胸痛、冒冷汗竟然不是心肌梗塞　超音波照出意外結果

他叫賣水果突昏厥險成植物人 １關鍵搶救生命

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57747

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

心臟病 糖尿病 中風

上一則

研究：中國近千萬人糖尿病 恐與「夜間光害」有關

下一則

血糖正常就沒糖尿病？AI演算告知罹患風險

延伸閱讀

4飲食法 早逝風險少20%

4飲食法 早逝風險少20%
吃炸物紓壓？新研究：吃薯條、炸雞恐憂鬱 這族群更要注意

吃炸物紓壓？新研究：吃薯條、炸雞恐憂鬱 這族群更要注意
中醫修復運動傷害「常見4手法」助達即時改善效果

中醫修復運動傷害「常見4手法」助達即時改善效果
諷香港區議會選舉被盯上 明報停刊「尊子漫畫」

諷香港區議會選舉被盯上 明報停刊「尊子漫畫」

熱門新聞

「千萬不要側躺玩手機」近期躍上中國微博熱搜，引起許多網友討論。（取材自央視新聞）

這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

2023-05-08 08:31
吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要。（取材自pexels）

吃水果選對時機 營養價值更高

2023-05-11 02:00
（圖：健康醫療網提供）

「3大飲食」逆轉腎健康 營養師：吃米食比吃麵食更好

2023-05-10 01:45
（圖：健康醫療網提供）

營養師授「養顏攻略」延緩老化 杜絕4老化因子、補充4營養素

2023-05-09 01:00
一項分析顯示，只接種初階段新冠疫苗的人，其對抗Omicron變種病毒感染的有效性在六個月後大幅下降。圖為輝瑞與莫德納的雙價疫苗。(美聯社)

研究：初階新冠疫苗預防Omicron能力 半年後顯著下降

2023-05-04 21:02
(取材自健康醫療網)

研究：這5項活動最能紓壓 專家提「1關鍵」讓效果更持久

2023-05-08 01:15

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效