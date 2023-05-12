以為慢性病就醫卻是急性心肌梗塞 醫警告「1症狀」難有自覺

圖片來源 ／健康醫療網

一名自稱沒有任何慢性疾病的中年男性，過去沒有就醫記錄，第一次到急診就是急性心肌梗塞，幸好及時打通血管救回一命。不過住院後抽血發現，他的低密度脂蛋白膽固醇高達190mg/dL，也就是罹患高血脂症。

高血脂受遺傳、環境影響

台灣台北市立聯合醫院中興院區心臟內科醫師陳郁安表示，血中脂肪主要是由低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞的膽固醇）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C，俗稱好的膽固醇）、以及三酸甘油脂（TG）所組成，而高血脂症顧名思義就是血中膽固醇或三酸甘油酯異常升高，這是遺傳和環境因素相互影響之下的結果。

無法改變的先天性危險因子包括：老化、男性、家族遺傳、以及部分遺傳性肥胖等。後天性危險因子則包括：高熱量的精緻飲食、缺乏運動、壓力與不正常作息、抽菸、以及過度飲酒等，而這些是可以靠改變生活型態來調整的。

低密度脂蛋白膽固醇升高 恐形成斑塊阻塞血管

根據台灣衛福部國民健康署統計資料，台灣18歲以上成人，約每4人就有1人罹患高血脂症。高血脂並不容易察覺，卻是冠狀動脈心臟病 的重要危險因子之一，所以稱它為健康的無形殺手。尤其低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）的升高是形成斑塊阻塞血管的主因，呼籲民眾不可輕忽。

糖尿病 、慢性腎病罹高血脂 動脈粥狀硬化風險高

陳郁安說，2022年台灣高血脂治療指引公布，極低風險且LDL-C ≥ 160 mg/dL者、低風險且LDL-C ≥ 130 mg/dL者、中風 險且LDL-C ≥ 115 mg/dL者，應開始非藥物治療，若治療3個月後未達到治療目標，應考慮藥物治療；糖尿病、非透析慢性腎病、LDL-C ≥ 190 mg/dL者，發生動脈粥狀硬化心臟病的風險很高，因此需要立即進行降脂治療，且目標為LDL-C < 100 mg/dL；急性或穩定冠心症患者的LDL-C目標是< 70 mg/ dL；至於近一年發生心肌梗塞、既往有2次（含）以上心肌梗塞、多血管冠心症或伴隨的周邊動脈阻塞（包括四肢或頸動脈）者，LDL-C可考慮降至55 mg/dL以下。

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資料來源：健康醫療網

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