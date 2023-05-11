中醫修復運動傷害「常見4手法」助達即時改善效果

（圖：健康醫療網提供）

運動醫學 是近幾年來興起的醫學專業領域，從2015年成立台灣運動醫學會之後，有更多的醫師接受了專業的培訓，也促進了不同科別的醫師之間的溝通與合作，其中也有不少中醫師參與其中。

什麼是運動醫學？

中國醫藥大學附設醫院巫漢揆中醫外傷學科主任指出，對於任何運動從事者傷害或疾病的預防與治療的醫學就稱為運動醫學，運動醫學是一門團隊科學，需要不同領域的專家參與。

非運動員 專利 人人皆是運動醫學受惠者

運動醫學不僅可以協助運動員在追求運動表現時處理所遇到的醫療問題，也可以協助一般人在保持身體健康、增加運動表現與生活品質時提供協助。此外，更可以協助亞健康或特殊族群在執行運動中遇到的醫療問題並且透過運動介入維持好的身體功能、改善疾病預後與提升生活品質。

中醫治療運動傷害方式多 同時處理內科問題

巫漢揆醫師說明，運動傷害在中醫裡屬於「傷」的一環，中醫能提供的治療方式多樣化，如推拿、針灸、正骨復位、電療等方式治療，都可運用在運動傷害的修復時期，來達到減緩因運動傷害所造成的傷痛與不是，並提升運動員自身的活動能力與整體表現；至於急性期則以消腫止痛為原則，但仍需配合骨科 與復健科等，有著更完善評估。

此外，也可以同時處理內科的相關問題，讓運動員能在賽事中表現更為出色。對於一般民眾，除了上續手法外，也可以配合中藥治療，標本同治延長療效，讓在從事運動的同時，兼顧身心靈的健康。

中醫融入現代運動醫學 達到即時改善效果

許多人以為中醫就是在門診中看病人，調養身體。實際上，國際賽事中有很多外國選手利用中醫的拔罐、針灸來幫助恢復身體狀況， 正可證明中醫同樣適合運用於快速與高張力競賽後的各種需求。巫漢揆醫師舉例，如比賽中常見的急、慢性扭傷、挫傷、脫臼，或是肌肉緊繃，都能利用中醫推拿、整復與拔罐等手法達到即時的改善效果。

【延伸閱讀】

洗頭手不舉、如廁不能擦屁股 肩關節擴張術治療冰凍肩困擾

棒球好手張育成「鉤狀骨骨折」停戰！ 如何治療、復健？醫師告訴你

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57732

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw