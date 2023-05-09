我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約今秋公校新生數 三年來首度企穩

中國報復加拿大 驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧

甲狀腺低下誘發黏液水腫性昏迷 死亡率竟達五成

記者郭政芬／新竹即時報導
家屬陪伴奶奶回診檢查，奶奶恢復狀況漸入佳境，不時與醫師比手畫腳開玩笑。（記者郭政芬／攝影）
家屬陪伴奶奶回診檢查，奶奶恢復狀況漸入佳境，不時與醫師比手畫腳開玩笑。（記者郭政芬／攝影）

台灣新竹72歲徐姓奶奶日前被發現口齒不清、認不得人、出現幻覺，意識逐漸模糊，緊急送往東元綜合醫院，昏迷指數3，急診室迅速給藥後，送往成人加護病房搶救，與呼吸治療室急救67天，成功救回一命。成人加護病房主任謝宗鑫醫師說，這是極罕見的甲狀腺低下誘發黏液水腫性昏迷，死亡率高達5成。

謝宗鑫表示，奶奶到院時體溫僅32.5℃，明顯失溫，心率、血糖與意識狀態都低於正常值，家屬代述，奶奶50年前因甲狀腺亢進有做過切除手術，身體狀況良好，半年前出現精神狀態下降，睡眠日夜顛倒、腳發黑水腫，但奶奶仍不願就醫治療。

緊急到院當天，急診團隊迅速安排檢查，確診為「甲狀腺嚴重低下」引發黏液性水腫昏迷，同時合併大量的心包膜積水，導致身體代謝降低、認知衰退、器官衰竭、全身黏液性水腫、低溫、低血糖血壓，屬於典型的臨床表現，也是內科極少見、足以致命的急重症。

謝宗鑫說，從1879 年第一例文獻報告至今全世界個案不多，因病程緩慢且個案不多，死亡率仍可高達50%，也因病例少、病程緩慢，容易被忽視，所幸急診科迅速判斷給予甲狀腺用藥，控制住病情，否則再晚送醫，都可能造成憾事。

加護病房團隊接手治療後，使用支持性療法、給予呼吸器、觀察心電圖、控制心包膜積水，內科治療的困難度在於「精準用藥與劑量調配」，考量病人年齡、病史等抽血數值正確給藥，積極的控制癲癇甚至用到麻醉藥，是成功治癒很重要的關鍵。

「67天的生命鋼索，考驗醫療團隊的機智應變！」謝宗鑫說。歷經一個多月的治療搭配氣切手術，治療中期也轉至呼吸治療中心訓練呼吸與脫離呼吸器，雙腳水腫與皮膚乾燥的情況也完全改善，經過呼吸治療師陪伴訓練，奶奶已恢復語言功能，能開口向大家表達感謝。家屬也感謝醫師沒放棄、用心的治療，將媽媽從鬼門關前拉回來。

謝宗鑫叮嚀，甲狀腺低下帶來的病情又快又猛，尤其黏液水腫性昏迷，前期不容易察覺，應長期追蹤與治療。有甲狀腺病史或家族史的族群，若不規則服藥，恐導致體內新陳代謝緩慢、生理反應變遲鈍、虛弱、皮膚乾燥粗糙、嗜睡、言語遲緩、臉部水腫、畏寒、排汗減少等症狀，嚴重者會引起心包膜積水，甚至心臟衰竭，務必謹慎面對。

病人因甲狀腺嚴重低下引發心包膜積水合併黏液水腫，導致身體代謝降低、全身水腫、皮膚...
病人因甲狀腺嚴重低下引發心包膜積水合併黏液水腫，導致身體代謝降低、全身水腫、皮膚乾燥，經過67天的積極治療，水腫和皮膚乾燥的情況已完全治癒。（醫院提供）

手術 血糖 血壓

上一則

千歲團遠足樂 遠離肌少症更好眠

延伸閱讀

尹恩惠曬減重菜單 他照吃10天瘦7公斤

尹恩惠曬減重菜單 他照吃10天瘦7公斤
中醫3步驟 改善產後肥胖

中醫3步驟 改善產後肥胖
睡不飽、頻頭痛、注意力不集中 可能是慢性疲勞症候群

睡不飽、頻頭痛、注意力不集中 可能是慢性疲勞症候群
5種「不鹹卻高鈉」地雷飲料 睡前狂喝早上必水腫

5種「不鹹卻高鈉」地雷飲料 睡前狂喝早上必水腫

熱門新聞

德國研究指出，雙語能力可以幫助老年人維持記憶能力（pexels）

快看世界／現在才知道 雙語能力正幫助你對抗失智症

2023-05-02 17:36
「千萬不要側躺玩手機」近期躍上中國微博熱搜，引起許多網友討論。（取材自央視新聞）

這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

2023-05-08 08:31
圖片來源 ／健康醫療網

搭機腳水腫一查是「這問題」 哪些因素會造成水腫？

2023-05-03 01:00
（圖：健康醫療網提供）

「7大因子」恐讓你得糖尿病 及早做1件事還有逆轉機會

2023-05-04 01:15
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗（未正常作用）就已開始對器官造成影響。（記者黃寅／攝影）

血糖正常就沒有糖尿病？ 台中榮總AI演算告知罹患風險

2023-05-02 05:48
貝莉長期有打嗝、胃酸逆流等症狀，最終意外發現自己罹癌。(取材自Instagram)

正妹天天打嗝以為「水土不服」 一檢查竟是大腸癌3期

2023-05-03 19:09

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台