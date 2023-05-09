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大腸癌三期治癒率仍有75% 醫：能開刀都是好事

記者邱書昱
台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅與著作「大腸直腸癌臨床診斷的全方位指引」。(記者曾原信／攝影)
台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅與著作「大腸直腸癌臨床診斷的全方位指引」。(記者曾原信／攝影)

「直腸長度約從肛門口算起15公分，身為大腸直腸外科醫師，要知道自己的食指有多長。」台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅秀出比別人長的食指，這項「特長」成了診斷大腸直腸癌的第一步。行醫近30年的他，將臨床診斷、病患常問的問題集結成書，強調這癌症即使第三期的治癒率也有75%，盼將正確資訊傳遞給民眾，不要過度恐慌，及早發現及早治療。

大腸直腸癌常占據新聞版面，近期中央研究院院士、政治學研究所特聘研究員朱雲漢，抗癌多年的台灣藝人余苑綺相繼離世，民眾的危機感增加，更憂心有年輕化趨勢。梁金銅說，從統計學和臨床來看，並沒有年輕化的趨勢，最主要仍是人口結構高齡化所致。

他說，大腸直腸癌仍是以中老年人居多，臨床經驗來看，病人平均年齡落在68歲，主因是腸道老化、致癌物接觸時間長，容易產生良性息肉而演變成大腸癌，不過病程約10年時間，「活得夠久才會得到。」至於年輕罹癌，多半與先天性遺傳基因有關。

腫瘤位置不同 症狀不一樣

梁金銅指出，左右側的大腸直腸癌會出現的症狀不同，右側大腸常見症狀為便血，一天流血5c.c.，經年累月下來會造成貧血，所以臨床上常見患者臉色蒼白且爬樓梯易喘；左側大腸癌則是排便習慣的改變，腸道受到腫瘤壓迫變得窄小，大便形狀會變得像鉛筆般細長，也會有解不乾淨的感覺。

不過，出現相關症狀也不代表一定是罹癌。梁金銅說，現代人生活緊張忙碌，腸子痙攣可能造成大便變細、稀糊狀，即使出現黏液，也可能是鹼性飲食造成，但觀察大便確實能了解身體健康狀態，「所以上完廁所一定要看看自己的產物。」

特別是上完廁所後，馬桶出現一灘血，如果是剛解便完出現鮮紅色血液，多為肛門裂傷或痔瘡血管破裂，也有可能是發炎的狀況；若是大便深棕色或旁邊沾著血液，代表大便經過的區域有不正常或流血的腫瘤，大腸直腸癌的可能性就高一些。

肛門指診 揪出直腸癌

他說，如果出現相關症狀，建議先到大腸直腸科「指診」，直腸長度很短，從肛門口算起約15公分，且直腸癌發生率占大腸癌三分之一。50歲以上民眾可以先進行糞便潛血檢查，檢驗陽性再做大腸鏡。而大腸鏡若檢查出現息肉，隔年就要再複檢，直到完全清除為止。另外，如果有大腸直腸癌家族史、家族性息肉，則建議25歲以上就要進行篩檢。

「如果大腸直腸癌患者能接受手術治療，是值得恭喜。」梁金銅不斷鼓勵患者，大腸直腸癌的治療效果比其他癌症好，第一期患者通常不用手術，只需要局部刮除，治癒率超過九成；第二期也有八成；第三期開始，化學、放射治療治癒率也達七成五；如果是第四期擴散到其他器官，也有六到七種的標靶藥物治療。若能在前三期診斷出來，能夠手術代表治癒率高。

大腸直腸癌仍是以中老年人居多。(Getty Images)
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手術 腫瘤 癌症

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