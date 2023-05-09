中醫3步驟 改善產後肥胖

生產後減重千萬不可以心急，搭配中醫的協助，可以減得健康又不傷元氣。此為示意圖。 （ingimage）

經歷了辛苦孕育新生命的懷胎十月後，許多媽媽們開始擔心自己的身形是否能夠回復到產前模樣，嚴重時會開始出現產後憂鬱的現象，「老公是不是變心不愛我了」、「我胖到連自己都不愛自己了」、「如果知道生產後身材會走樣，早知道就不生了」，這是很多產後女性心理的小劇場，外貌不是絕對，但卻會影響身心靈，讓專業的中醫師康涵菁來分享有沒有什麼辦法可以解決。

體重超過懷孕前的10%

康涵菁解釋，生產後六周若體重超過懷孕前體重的 10%，即可定義為產後肥胖 。然而這個時期若想減重 ，有許多要注意的地方，不能採取過度激烈的減重，以免使得因懷孕所耗損的氣血回復不足，造成其餘產後不適。

康涵菁曾遇過產後不到一個月便開始重訓及高強度有氧的女性，結果還沒減重成功反而先導致剖腹產傷口的撕裂；也遇過產後便開始嚴格節食的媽媽，不但變成乳汁分泌不夠，產後掉髮還變得更加嚴重。

產後減重勿心急 把握黃金期

生產後減重千萬不可以心急，好好把握產後六個月的黃金期，搭配中醫的協助可以減得健康又不傷元氣。康涵菁分享，產後減重可以先分成三步驟，先評估身體哪些部分需要調整，邊調理邊減重才能有效提升代謝速度，事半功倍。

第一步：先排除身體的濕氣，水腫慢慢遠離你。

第一部分需要做的是健脾補腎，脾腎在體內能起治水行水之功，產後由於脾腎之氣較為虛弱，則容易產生水分滯留以及排便不順，造成臉部、四肢以及腹部的水腫，透過健脾養腎，不僅能幫助水分代謝，也能夠幫助產後氣血的重建。食療方面推薦四神湯，性味平和又可健脾腎、除濕氣，配合些許排骨使得口感較為滑順，也能藉由油脂帶出藥材功效。

材料：蓮子20g、茯苓15g、山藥15g、芡實20g、排骨數塊

做法：將藥材洗淨後浸泡20-30分鐘，同時將排骨汆燙，處理完畢後將藥材、排骨與適量的清水一同烹煮，大火煮滾後轉小火續煮30-40分鐘，並撈掉水面上的泡沫，加入些許鹽巴調味後即可食用。

第二步：情緒調理很重要，放鬆心情是關鍵。

第二部分則是疏肝理氣，康涵菁中醫師認為由於產後生活劇烈改變，媽媽們通常會較為緊張焦慮，同時也因為要配合小寶寶的作息，睡眠時間變得零碎，也難以獲得深層睡眠，進而容易肝氣鬱結，母乳也可能進一步排出不暢。有些人情緒壓力大就會選擇吃美食來獲得短暫的紓解，然而體重的節節攀升又會造成心情不佳，產生一種惡性循環，最根本的解決方式其實是調理肝氣，減少壓力對身體氣血造成的波瀾，並且使得睡眠儘管分段但有品質，也能夠順利的分泌乳汁，透過哺乳的同時也能消耗熱量。

康涵菁中醫師建議可以按壓耳朵上的耳神門穴跟饑點，除了可以安定情緒以外，也能壓抑因為壓力造成的飢餓感。

1. 耳神門穴：位於耳朵三角窩後上1/3處。

功效：鎮靜安神，穩定情緒

2. 饑點：位於耳朵上方的耳屏中點。

功效：抑制食欲，降低飢餓感

第三步：低油高纖飲食、規律有氧塑型運動，甩開身上多餘油脂。

第三部分才是開始飲食的逐步調整以及加入運動，坐月子期不必補過頭，可盡量選擇低油的烹調方式，讓纖維質的比重多一些，不僅能增加飽足感還能預防產後便秘；進食的方式可採取少量多餐，每餐則以先蔬菜、次蛋白質、後澱粉的順序進食。

運動方面則是最好先選擇溫和的慢走或是肢體伸展，待產後六周身體傷口癒合，氣血也逐漸恢復後，再加入簡單的有氧運動。

中醫埋線助攻 快速瘦身

若透過上述調整方式卻仍有局部肥胖問題的話，康涵菁中醫師建議則可考慮加入埋線以及電針來雕塑 局部體態。產後許多減重婦女會發現，往往四肢先瘦了但肚子卻還是肉肉的，或是肚子雖然瘦下來但緊緻度與以往不同，這時候就可以透過電針穴道的方式去加強刺激，同時還能幫助產後腹直肌分離的女性回復肌肉的彈性，另外經由埋線在腹部的帶脈穴、天樞穴及關元穴，可直接活絡腰腹以外，還可提升新陳代謝的速度。

1.帶脈穴：位於肚臍平行線與腋下中線的交界點，左右各一穴。

功效：去除腰腹瘀滯，促進氣血循環

2.天樞穴：肚臍旁三指寬處，左右各一穴。

功效：促進腸胃蠕動，防止便秘

3.水分穴：肚臍上一指寬處。

功效：代謝水分，消除脹滿

4.關元穴：肚臍下四指寬處。

功效：補益腎氣，消除水腫