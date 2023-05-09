荷爾蒙陽性乳癌 高復發也能治療

早期乳癌七成屬輕症，仍有二到三成患者會復發。(本報資料照片)

乳癌是台灣女性的頭號殺手，每年新增約1萬5000名患者，早期患者占八成；而患者最多的荷爾蒙陽性（HR+/HER2-）癌患，是治療預後較好的一群病人，但仍有二到三成復發的可能，尤其有淋巴結感染及細胞分化程度不好的患者，又屬高復發風險者。醫師建議，在治療策略上，可以在術後輔助性療法，使用荷爾蒙治療搭配細胞周期抑制劑，降低復發的可能性。

二到三成患者會復發

台灣早期乳癌患者中，約有七成都屬於較輕症的荷爾蒙陽性，也是以「治癒」為前提，可是一旦復發後，治療的目的就成了「延長生命」。台北榮總外科部部主任曾令民指出，荷爾蒙陽性的患者在接受治療後，仍有二到三成會遇到復發的問題，而在這群復發患者中，大約有五成的癌友在術後三年內復發，七成癌友在術後五年內復發。

至於早期乳癌復發的危險因子有哪些？曾令民表示，會從「淋巴結感染與否」、「腫瘤 大小」、「腫瘤細胞分化程度」、「Ki-67指數 」來判斷。只要四顆以上淋巴結感染，或是一到三顆淋巴結感染加上以下任一條件，如腫瘤≧5公分、腫瘤細胞分化程度第三級、Ki-67指數≧20%，都是屬於高風險族群。

荷爾蒙治療 控制風險

一旦患者是復發高風險者，那治療上就需要改變策略。曾令民指出，美國國家癌症資訊網及美國臨床腫瘤醫學 會也建議，針對荷爾蒙陽性、且為高復發風險族群的患者，前兩年的術後輔助性治療，建議可選擇荷爾蒙治療搭配細胞周期抑制劑，可降低三成復發的風險。

另外，曾令民也提醒，早期患者仍要定期追從，尤其得留意有無高風險的危機如淋巴結感染，只要復發風險控制得好，仍有機會實現邁向治癒的目標。