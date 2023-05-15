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重複用藥 小心吃出問題

李樹人
共病重複用藥已是普遍現象，除了浪費健保資源，也可能因交互作用發生危險。（Getty Images）
共病重複用藥已是普遍現象，除了浪費健保資源，也可能因交互作用發生危險。（Getty Images）

台灣健保署統計，去年重複用藥藥費高達台幣8.13億元（約2651萬美元），重複用藥人數排名，三高穩坐前十名排行榜，不僅病人恐吞藥出問題，還讓財務吃緊的健保雪上加霜，捧在患者手中的藥物怎麼解？

60多歲張先生為典型慢性病患者，血壓及血脂偏高、心血管功能也不好，又有腎臟疾病，每天服用20多顆藥物，回診時，總是帶著一只購物袋，將醫院當成超市，看病領藥為退休後日常生活。專家提醒，現行雲端藥歷把關不力，醫院「藥師門診」又未能獲得給付，重複用藥已是普遍現象，除了浪費健保資源，患者還可能吃出問題，潛藏致命危機。

台北榮民總醫院藥學部主任張豫立表示，全民健保實施後，醫療費用便宜，加上就醫可近性佳，受到民眾肯定，但「一旦免費就不珍惜，這是普遍的人性」，許多患者將逛醫院、領藥視為生活的一部分，有人拿了藥沒吃，有人多處看診，極可能導致重複用藥。

張豫立說，因健保需要服務的病人數眾多，醫療院所「攤販式看診」已成為普遍現象，患者在診間時間可能只有幾分鐘，醫師很難全面顧及到病人多重或重複用藥問題，加上許多病人常有「給我愈多藥物，才是好醫師」的錯誤觀念，常見患者吃出問題。

•一下吃太多 恐引發低血壓

成大醫院藥劑部主任鄭靜蘭舉例，一名慢性疾病患者至某診所領取高血壓用藥，幾天後去大型醫院掛了腎臟科，但部分護腎用藥也具有降血壓效果；又因為失眠，至精神科門診尋求協助，服用鎮定安眠藥物，而其中一顆藥物讓心跳變慢，血壓變更低。

鄭靜蘭表示，高血壓、慢性腎臟疾病、睡眠障礙為中老年人常見疾病，但相關用藥成分也有降血壓效果，若無整體評估，一旦個案服用所有藥物，就可能引發低血壓，危及生命安全。

近幾年來不少大型醫院成立高齡整合門診，配合雲端藥歷，看似可以解決慢性病患者多重用藥問題，其實不然，張豫立說，雲端藥歷系統立意良善，但目前使用介面及效能仍有改善空間，例如能自動警示交互作用或重複用藥、減少醫師查詢系統時的等候時間等。若雲端藥歷功能無法完全發揮，就無法達到預期成效。

至於高齡整合門診，在降低重複用藥風險上，幫助有限，張豫立說，整合門診實際服務的病人數非常有限，對於潛在廣大多重用藥群眾，可說是杯水車薪；再者，整合門診看診醫師通常難以調整其他科別醫師的處方用藥，若病人已領用其他醫師開立的慢性處方箋，則更難以更動。

•資訊交流平台 降低危機

為了進行用藥整合、避免重複用藥，張豫立提及理想的作法，是「病人就醫時能攜帶所有使用中的藥品，包括自用藥及健康食品，供醫師、藥師進行完整評估」，但實際能夠這樣做的病人是少之又少。

如何降低重複用藥所引發的危機？鄭靜蘭建議，可以比照歐美國家有完整「藥物資訊交流平台」，賦予藥師機動調整用藥的權限，且健保提供給付，讓藥師教導病人如何正確用藥。

張豫立表示，慢性共病症患者為多重用藥的高風險族群，服用太多藥物，就容易產生交互作用等相關問題，台北榮總發展運用智慧化處方用藥警示系統，輔以臨床藥師處方審核機制，可以明顯減少用藥疏失。

張豫立強調，「病人本身是避免用藥問題的最後把關者」，領藥、用藥時如有任何疑慮，就應向藥師諮詢，釐清疑問。服用之前，應該詳閱藥袋上的說明；用藥後，如身體不適，應及時請教醫師、藥師，做適當處置，才能減少用藥風險。

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