30年老菸槍喉嚨沙啞、背痛 竟是「腰椎骨」被啃掉

（圖：健康醫療網提供）

55歲業務員「阿明」菸齡超過30年，近來因喉嚨沙啞及背痛影響談生意，就醫影像檢查結果竟發現腰椎骨疑似「被吃掉」，經胸腔內科醫師確認後，證實是肺癌第四期併發癌細胞 多處骨頭轉移。

抗血管新生療法 副作用低、阻斷癌細胞擴散

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓指出，患者經過X光、CT等系列檢查後，確認是左肺肺癌第四期，正子攝影 檢查(PET-CT)報告也發現體內已有多處骨頭轉移現象，顯見病情發展十分迅速，考量患者疼痛情形嚴重，先透過「好神刀」放射治療減輕其疼痛狀況，好轉後再以傳統標靶藥物治療，並建議採用副作用較低的「抗血管新生療法」，藉此阻斷腫瘤 養分供給，也阻斷癌細胞擴散能力，目前正持續治療中。

肺癌初期症狀不明顯 出現這些徵狀快就醫

戴芳銓主治醫師提醒，肺癌初期症狀不明顯，但可能會有久咳不癒、咳痰或有咳血等徵狀，若同時有背痛、肩膀痛，以及食慾不振、體重短時間減輕等不適情形，就得提供警覺，盡快尋求醫師諮詢與評估，找出問題診治，以免延誤病情。

值得注意的是，肺癌因發生率攀高，65歲以上成人最好每年接受一次胸部X光片檢查，若是有抽菸、家族史，以及接觸致癌物質的成人，應接受低劑量電腦斷層篩檢，萬一真的不幸罹癌，也能藉由手術、化學治療、放射線治療、標靶治療及免疫治療等方式，控制腫瘤生長與轉移，重返健康人生。

【延伸閱讀】

不吸菸卻罹患肺癌？ 小於一公分肺部結節「1檢查」就能偵測到

小細胞肺癌治療如何選擇？ 醫師逐一解析放療、化療、免疫治療

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57697

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw