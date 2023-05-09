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男性不孕不只精蟲品質問題 醫：當心「這問題」惹禍

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

38歲小林與妻子結婚後一年多，一直想有個孩子，備孕期間即使透過賀爾蒙調整藥物，來治療丈夫精蟲活動力低問題，卻總因為勃起障礙遲遲未能受孕。最終求助醫師後，透過給予口服助勃藥物及低能量體外震波治療，妻子也在幾個月後順利受孕。

「勃起障礙」讓備孕卡關

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科醫師謝昆霖說明，男女之間若持續一年有規律且未避孕之性行為，但仍未懷孕便可稱為不孕症。國際衛生組織(WHO)在2023年4月發表了一份全球性調查報告，發現有17.5%的成年人不孕，也就是大約每6對夫妻便有1對患有不孕症。

造成夫妻不孕的問題男女的因素相當，各1/3，而剩下1/3則為雙方皆有問題或找不到關鍵問題。男性不孕近幾年逐漸被重視，許多研究發現精蟲品質在這數十年來有明顯下降。除了精蟲品質外，臨床上有些病人在第一步驟便產生障礙，無法把精蟲順利送至女性體內，也就是性功能障礙，包括勃起功能障礙(不夠堅挺或過程容易軟化)，以及射精障礙(早洩、遲洩、逆行性射精等)。

藥物或體外震波治療 可改善勃起問題

針對不孕男性且伴隨性功能障礙，謝昆霖有下列幾點提醒及建議：

1.不孕症男性相較於一般族群，有較高的性功能障礙，而這也是阻礙順利受孕的第一道難題。

2.有許多疾病可能會影響精蟲品質及性功能障礙，例如睪固酮濃度不足、攝護腺慢性發炎等相關疾病，因此若有性功能障礙的不孕男性，建議盡早至泌尿科求診。

3.適當的藥物或物理性低能量體外震波治療，可改善此類不孕夫妻的男性性功能障礙，而且此類治療不會阻礙受精，或影響之後的胚胎發育。

4.備孕期間不必集中火力，刻意減少行房次數，適當的性行為頻率，除了有助於精蟲品質維持，還可以減少關鍵日行房的不安及緊張感。

5.夫妻雙方可以適時聊聊，減少因情緒不安而影響備孕。適當轉換心情、環境也有助於受孕。

及早就醫提高受孕率

謝昆霖表示，一場戰爭要勝利，除了要有訓練精良的士兵，更重要的是如何把士兵投射到戰場上。呼籲在備孕期間的男性，有不孕跡象或產生性功能障礙時，應尋求泌尿科醫師協助，找出是否有潛在疾病且加以解決，提高成功受孕機率。

【延伸閱讀】

第一例試管嬰兒迄今38年　試管嬰兒之父：不孕症已非絕症

睪丸扭轉「爆蛋危機」 逾6時恐缺血壞死

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57699

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