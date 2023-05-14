研究：不戴助聽器 失智風險12年高42%

針對數十萬聽損人士進行的研究指出，配戴助聽器可大幅降低失智症風險。(Getty Images)

一項針對數十萬聽損人士進行的研究指出，配戴助聽器可大幅降低失智 症風險，該研究發表在知名醫學 期刊《刺胳針 （Lancet）》。

「與使用助聽器的人相比，不用助聽器的人在12年內罹患失智症的風險高出42%。」主要研究者、山東大學的朱東山教授說，此研究提供了迄今為止最明確的證據，顯示助聽器可能是一種最不具侵入性、最具成本效益的方法，可減輕聽損對失智症的潛在影響。

聽力損失被認為會使大腦萎縮得更快，原因在於「聽不見」會迫使大腦更努力工作，才能理解訊息，這種被稱為「認知超載」的假設，可能給大腦帶來巨大的壓力，以至於無法執行其他功能。

該研究使用英國生物庫中超過50萬名年齡在40至69歲的志願者數據，研究最後納入43萬7700人的數據，開始時平均年齡為56歲，追蹤長達12年。這些人一開始都沒有失智症，並且回答了關於聽力健康的問題，例如：「您大部分時間使用助聽器嗎？」、「您的聽力有困難嗎？」可以回答「是、否或我完全聾了」。

朱東山說，「我們的研究結果強調，一旦出現聽力障礙時，迫切需要及早使用助聽器。」如果聽力喪失能得到及時治療，可以大幅減少失智病例。