加拿大最新研究：男性感染新冠 糖尿病風險增2成

近期發表的大型研究證實，感染新冠肺炎後一年內的糖尿病發生風險提高了17%，尤以男性更明顯，風險增加22%。（本報資料照片）

近期發表的大型研究證實，感染新冠肺炎 後一年內的糖尿病 發生風險提高了17%，尤以男性更明顯，風險增加22%，推估糖尿病的發生有3至5%可歸因於新冠感染。對此研究結果，台灣專家指出，美國也發現罹患新冠肺炎後血糖 異常人數多了一成，可能是加強篩查而提早發現年輕糖藥病患，也可能是暫時性的血糖異常，目前無定論，仍需5年、10年觀察，能確定的是，新冠病毒感染應該是影響糖尿病發生的眾多因素之一。

這份今年4月發布於美國醫學協會網路開放期刊（JAMA Network Open）的大規模加拿大世代研究，針69.9萬人追蹤至多365天（2020年1月1日至2021年12月31日）。這些人男女各半，7成介於18至39歲，2成6介於40至59歲，其中50.3萬人曾經感染過新冠病毒，12.5萬人未曾感染新冠病毒。

結果發現，相較於未曾確診新冠肺炎的50.3萬人，曾經確診新冠肺炎的12.5萬人之糖尿病發生風險提高17%（不論第一型或第二型），其中男性確診者風險提高最為顯著，達到22%。進一步的因素分析顯示，糖尿病的發生有3.41%可歸因於新冠病毒感染，單看在男性糖尿病則有4.75%可歸因於新冠病毒感染。

糖尿病衛教學會理事長王治元表示，2019年底到2020年初疫情期間，糖尿病發現美國也從人口資料中發現，新冠病毒感染後血糖異常者多一成，有可能是因為加強篩查而提早發現了糖尿病患。不過，這當中有些人之後血糖會回到正常，國際上也討論這不是第二型糖尿病，可能是暫時血糖異常。美國糖尿病醫學會去年有細胞實驗證實，新冠感染會影響到胰臟分泌胰島素的功能，不過這也並非新冠病毒獨有的現象。

王治元說，過去三年發現，第一型糖尿病是重災區，美國觀察到糖尿病患是疫情下死亡率較高的脆弱族群，若得到新冠重症，死亡率是一般人的10倍。疫病大流行也是一種國家災難，若未做好災難管理、發生就醫障礙，糖尿病病人拿不到胰島素，血糖控制就會垮掉。即便疫情趨緩，經濟困境、戰爭爆發、醫療資源缺乏等問題，仍可能繼續使全球糖尿病病人的血糖控制在未來幾年繼續面臨威脅。

王治元表示，國家衛生研究院2003年就發現台灣青少年的第二型糖尿病多於第一型，確定40歲以下年輕糖尿病增加是趨勢。上一波全國調查也顯示，糖尿病平均年齡為61歲，若往前推，病史可能在48歲至52歲之間就開始了，未來10年還可能再年輕個5歲。不過，糖尿病年輕化的基轉仍不明，危險因子之一很可能是肥胖，病毒感染也可能造成間接影響。「病毒造成的血糖異常不見得是長期的，還需要更長時間的密切觀察」。