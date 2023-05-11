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站也痛坐也痛 終極武器「電療」緩解老婦下背痛

楊雅棠
新光醫院疼痛科主任陳瑞源表示，脊椎神經電刺激療法是植入脊椎神經電刺激晶片在硬脊膜外空間，以微量電刺激阻斷痛覺訊號傳遞至大腦來減輕痛感。（記者楊雅棠／攝影）
新光醫院疼痛科主任陳瑞源表示，脊椎神經電刺激療法是植入脊椎神經電刺激晶片在硬脊膜外空間，以微量電刺激阻斷痛覺訊號傳遞至大腦來減輕痛感。（記者楊雅棠／攝影）

下背痛痛到站也不是、坐也不是，一直吃藥也不是辦法。新光醫院疼痛科主任陳瑞源表示，只要疼痛持續三至六個月，且藥物治療無法紓緩的痛楚，就稱為慢性疼痛，而有些慢性疼痛找不出原因，可能是複雜性的局部疼痛或是神經病變造成，可以考慮使用「慢性神經痛的終極武器」，以「脊椎神經電刺激療法」（SCS）進行治療，可將疼痛減輕至八成左右。

81歲的林女士因為老化出現下背痛，前年疼痛延伸至左大腿、屁股、尾椎，不僅造成行動不便，還痛到夜不成眠，甚至「站也痛、坐也痛」。原本以藥物治療，甚至使用到管制性止痛藥物，但治療到最後連針都打不進體內，甚至進行了神經叢阻斷受術等仍無法改善疼痛。加上林女士骨刺嚴重不宜再做手術，因此在陳瑞源的建議下接受「脊椎神經電刺激療法」（Spinal cord stimulation, SCS）。

陳瑞源表示，以美國統計，慢性疼痛病患一年加起來的案例比高血壓等慢性病人還要多。

慢性疼痛的治療首先會以藥物或復健的非藥物調整治療，或是使用神經叢阻斷術、高頻熱凝治療等介入性受術後，疼痛仍反覆發作、無法舒緩，這類的「頑固型疼痛」就可以考慮使用脊椎神經電刺激療法。

脊椎神經電刺激療法是植入脊椎神經電刺激晶片在硬脊膜外空間，以微量電刺激阻斷痛覺訊號傳遞至大腦來減輕痛感。陳瑞源表示，傳統的電擊器是用「麻」蓋掉「痛」，但現在新型的機器可以讓病人不再有「麻」的感覺，或僅有「微微酥酥」的感覺。

共同執刀的神經外科主任蔡明成表示，並非所有下背痛的病患都可以使用脊椎神經電刺激療法，還是需要先了解疼痛原因，所有可能原因都無法排除後才考慮使用。

蔡明成表示，會先使用暫時性晶片植入五至七天，確定有效果後才植入永久性晶片。以林女士為例，去年11月先進行測試性的短暫治療，今年1月才放入永久性晶片。其植入晶片後回診拆線時，已將常年服用的止痛藥停掉，也可持續走路近一個小時。

陳瑞源表示，脊椎神經電刺激療法除了不能適應電麻感、正在吃抗凝血藥物或有三高等多項共病者不適合手術外，幾乎沒有副作用。

81歲的林女士（左二）因為老化出現下背痛，接受「脊椎神經電刺激療法」後，已停用常...
81歲的林女士（左二）因為老化出現下背痛，接受「脊椎神經電刺激療法」後，已停用常年服用的止痛藥，且可持續走路近一個小時。（記者楊雅棠／攝影）

晶片 手術 高血壓

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