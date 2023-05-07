腦中風後殘障率高達7成 「4大新技術」助改善

圖片來源 ／健康醫療網

當腦部血管發生阻塞或破裂，進而導致腦部缺血或出血的疾病，便是所謂的「腦中風 」，為目前全球導致殘疾和死亡的主要原因之一。以「缺血性腦中風」為例，就算在急性期接受血栓溶解治療（rt-PA），或者脈血管內血栓移除術（EVT），仍有相當高的比例造成殘留症狀。統計腦中風後造成殘留症狀的比例，約為50%至70%左右。

腦部磁刺激技術 促進神經再生、改善運動與認知功能

不過，神經復健近年來運用腦部磁刺激，在腦中風治療方面取得最新發展而引起廣泛關注。台灣安南醫院腦中風中心主任蔡銘駿表示，腦部磁刺激技術是一種非侵入性、無創的神經調控技術，可以通過刺激大腦皮層，促進神經再生和改善運動與認知功能。

蔡銘駿分享2015年國外一項研究發現，低頻磁刺激可以促進腦中風患者的手臂運動能力，以及日常生活自理能力，且效果能持續至少6個月。另外，如重複經顱磁刺激（rTMS）和經顱交變電流磁刺激（tACS），也被應用於復健中。

機器人手臂與虛擬實境、腦機介面 改善語言及運動能力

蔡銘駿說，除了腦部磁刺激，機器人手臂也已在神經復健方面廣泛應用。他解釋，機器人手臂通過對患者的肢體進行運動控制和重力補償，可以幫助患者進行精確、反覆和持久的運動訓練，從而提高神經復健的效果，並增加神經系統對運動的適應性和可塑性。此外，虛擬實境也可以輔助患者恢復語言能力，例如通過建立互動式對話場景來促進口語表達。

而腦機介面技術更是近年熱議的新興研究領域，蔡銘駿解釋，腦機介面是通過植入電極或使用無線傳輸的腦電圖，來解讀患者的大腦信號，進而實現對肢體運動和認知功能的控制，並助患者恢復下肢運動功能；亦有研究表明腦機介面可協助患者恢復語言能力。

新興技術應用 腦中風將有更好治療

蔡銘駿總結，腦中風後殘留症狀雖高達50%至70%左右，但經由神經復健在腦中風治療方面的多元治療，包括腦部磁刺激、機器人手臂，以及虛擬實境及腦機介面等新興技術的應用，相信能為腦中風患者帶來更好的治療效果和生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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