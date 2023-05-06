「酒糟肌」不是酗酒 玫瑰斑治療、保養方式一次看

圖片來源 ／健康醫療網

48歲林小姐抗痘34年，肌膚嚴重泛紅、腫脹、刺痛、發癢，皮膚彷彿薄到快破裂。經醫師診斷後才發現竟然是「玫瑰斑」，而且臉上「蠕形蟎蟲」超標達100多隻。台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊表示，玫瑰斑（Rosacea）俗稱酒糟，不少民眾誤以為此病與喝酒有關，造成心理壓力與醫病溝通誤會，好在現今治療方式越來越多，呼籲民眾及早治療，預後更佳。

剛過去的4月是國際玫瑰斑月（Rosacea Awareness Month），邱品齊說明，根據台灣皮膚科醫學 會最新版的「Rosacea診斷與治療指引」，近年國際上新增許多治療方法，例如新型藥膏使用3個月可維持約3年的健康肌膚，還有肉毒桿菌可退紅、雷射手術 可去除血管等，都能提升患者的生活品質。他也期許民眾逐步採用「玫瑰斑」取代酒糟舊名，藉此改善民眾的病識觀感，並提升病友的就醫意願。

盛行率5.46% 女性發生機率為男性3倍

台灣台安醫院皮膚科主任曾德朋說明，玫瑰斑在全世界的盛行率平均為5.46%，根據地區與人種不同有所差異，國家之間的盛行比例差異大，約在1%~22%之間，女性與男性比例約3：1。

玫瑰斑成因與先天免疫問題、神經血管失調、遺傳基因以及寄生蟲有關，還有後天外在因素刺激，包括日曬、過度清潔、使用不適合的保養品與彩妝品。其他誘發因子如吃辛辣刺激性食物、飲酒、喝熱飲，處於悶熱的環境或是泡湯、三溫暖，都可能導致膚況惡化。

玫瑰斑4種分型與症狀 紅斑血管擴張型：在中臉突出部位（呈現干字型）產生短暫泛紅以及持續泛紅的狀況，可以同時伴隨或不須伴隨血管擴張。 丘疹膿皰型：在中臉突出部位產生持續泛紅並合併發生丘疹或/與膿皰。 鼻瘤型：主要在鼻部產生不規則結節、皮膚增厚與變大，也可以發生在下巴與額頭等其他部位。 眼部型：眼睛產生異物感、灼熱或刺痛感、癢感、對光線敏感、視力模糊、鞏膜產生血管擴張、眼瞼緣產生血管擴張與眼周水腫等。

近九成患者臉上「蠕形螨蟲」超標 皮膚粗糙如砂紙

知名皮膚科診所院長周宛儀提醒，八至九成的玫瑰斑患者臉上都有蠕形蟎蟲超標的狀況。一旦超標時就容易臉部發癢、毛孔粗大且誘發丘疹膿皰，而且皮膚敏感進而產生泛紅、血絲與膚色不均的狀況，嚴重時臉部皮膚摸起來甚至會有砂紙般的粗糙感。

蠕形蟎蟲數量多少隻代表超標？周宛儀說明，用肉眼看不出來，需要透過「蠕形蟎蟲」檢測 ，才能準確判別，超過10隻就算超標，治療前最困難的點在於能否「確定診斷」，關鍵就是確認患者的誘發因子。

「我的臉上居然有蟲」乍聽之下好像很可怕，但其實蠕形蟎蟲是臉上常見的共生寄生蟲，住在易出油的毛孔、睫毛根部、眼周腺體、頭皮等部位，若沒有強烈反應，不需趕盡殺絕，蟲量超標才使用藥膏治療，也能避免抗藥性。

玫瑰斑居家保養四大重點 日常保養如何養出健康肌膚？曾德朋建議「三個單純」：步驟單純、成分單純、品牌單純，同時掌握四大重點： 1.避免過度日曬、刺激性的食物（如辛辣、飲酒或過熱食物）。 2.保持心情平穩、生活作息正常、避免熬夜。 3.皮膚保養盡量溫和，減少不必要的保養步驟，像是美白、去角質等保養品，避免使用濕性化妝品（如BB霜、CC霜、卸妝油等）。 4.最重要的是定期回診，遵從醫師指示追蹤與治療。

治療別誤信偏方 長期抗戰有望找回美肌

醫師共同呼籲，治療玫瑰斑需要長期抗戰，儘量減少各種內外在誘因是很重要的，若沒有專業醫師的判斷而自行聽信偏方，或用了錯誤的方式處理玫瑰斑，有可能會造成皮膚永久的損傷。目前第一線治療以口服與外用藥物為主，如果蠕形蟎蟲超標，現在也有新型的藥膏可以使用，正確使用可以大幅改善丘疹膿皰、臉頰泛紅以及搔癢感。此外，調整心態、放鬆心情，好好享受人生也是很重要的治療方向，有助找回自信。

【延伸閱讀】

厚重底妝、昂貴乳霜遮不住 女主播滿臉紅腫竟有蟲

台灣第一個玫瑰斑病友協會 TARS正式成立

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57720

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw