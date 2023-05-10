變胖、易喘、下肢水腫 三高患者注意心腎求救警訊

（圖：健康醫療網提供）

日前一名患有高血壓 、糖尿病 的58歲王先生，因為走路感到氣喘吁吁，下肢還會水腫，體重也逐漸增加，轉介至腎臟科就診，發現王先生尿液泡沫多，腎功能變差造成水分滯留，心臟也有衰竭現象，即使使用利尿劑治療症狀改善不明顯，中國醫藥大學附設醫院腎臟科張志宗醫師改用排鈉排糖藥物，王先生症狀改善許多，血糖控制良好並改善蛋白尿情況，之後也不再需要服用利尿劑。

臟不好、腎臟也有危機 心腎症候群相互影響

高血壓、糖尿病、高血脂是現代人常見的慢性病，張志宗醫師表示，大多民眾知道血壓、血糖、血脂等三高 控制不好會影響心臟健康，但許多民眾卻不知道，心臟不健康也會影響腎臟，腎臟不好又會連帶讓心臟功能惡化，稱為「心腎症候群」。

張志宗醫師進一步解釋，心臟、腎臟之間會互相影響，心臟不健康，打出去血量不足會使流向腎臟的血液不足、進而促使腎素、血管張力素及發炎物質分泌造成腎臟受損；而腎臟功能差，會使水份、鹽份滯留在體內，造成血壓上升，進而增加心臟負擔。高血壓，水份滯留久了會導致心臟衰竭，造成惡性循環。

三高患者應定期抽血驗尿

三高患者除了注意自己的血壓、血糖、血脂數值之外，張志宗醫師提醒，一定要定期抽血驗尿，注意腎功能（尿蛋白、肌酐酸、尿素氮、腎絲球過濾率），避免出現腎功能異常情況。腎臟病初期較少明顯症狀，若出現下肢水腫、貧血、夜尿、尿液有泡泡等症狀、很可能腎臟功能已受損，進而影響到心臟功能。張志宗醫師進一步提醒，大多患者一開始沒有感覺心臟功能在惡化，若出現走一下就喘，甚至於連坐著不動都很喘、無法躺平、咳痰有血絲，要當心可能是心臟衰竭。

當患者心腎功能下降、出現水腫情況，以往治療會使用利尿劑加速排出水分，不過這種方式僅能緩解症狀，無法治療疾病延緩心腎惡化；近期研究發現原用於治療糖尿病的SGLT2抑制劑，對於心腎功能受損者也有療效，能同時排鈉排糖，改善水分滯留、減低蛋白尿，除了改善症狀還能延緩腎功能惡化、減少死亡率。有無糖尿病都能使用，還可減少利尿劑使用。

遠離心腎衰竭這樣做 多動、戒菸、不吃太鹹

三高患者除了規律用藥，也應留意自身狀況、調整生活習慣，張志宗醫師分享六點保命招數：

1.血壓應控制在130/80毫米汞柱，建議每天在家量測、早晚各一次，量測前30分鐘不要運動也不要飲酒抽菸或喝含咖啡因飲料

2. 糖尿病人及慢性腎臟疾病患者，低密度膽固醇應保持在100mg/dl內，有些國家甚至認為糖尿病患者心血疾病風險高建議保持在70mg/dl內，曾發生心肌梗塞或急性冠狀動疾病患者可以控制在50mg/dl內

3.糖尿病患糖化血色素建議控制在6.5-7之間，年紀較大患者標準可以比較寬鬆需注意避免低血糖狀況

4.飲食不要吃太鹹，容易造成水分滯留（水腫）

5.勿抽菸

6.多運動，量力而為，散步也可，若有喜愛登山者，要留意溫差變化會造成血管收縮，務必做好保暖

張志宗醫師呼籲，若發現自身容易水腫、有泡泡尿、夜尿、喘、貧血無力、食慾不振，建議一定要就診找出原因，才能遠離猝死危機。

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資料來源：健康醫療網

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