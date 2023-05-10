低輻射斷層掃瞄 及早揪出肺癌

吸菸是罹患肺癌大宗，至少有22%癌症與菸害有關。（本報資料照片）

肺癌常被人稱為無聲殺手，早期肺癌多無明顯症狀，有顯著症狀就醫時多已進入晚期階段，使得肺癌具有高死亡率與低存活率。根據統計，台灣肺癌患者有62.4%在經確診癌症 時為第3-4期，其5年存活率僅剩1-3成；相較於早期(0-1期)發現癌症5年存活率可達9成。

醫師建議，運用低劑量肺部斷層掃描（LDCT）可以偵測小於一公分的肺部結節，具更高的敏感性及更高的機會早期發現病灶。

而經醫學 實證，透過LDCT篩檢 可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率，對於不吸菸卻罹患肺癌，肺癌家族史是目前所知最重要的危險因子，LDCT篩檢可強化不吸菸具家族史者之肺癌檢出率。

引起肺癌危險因子包含吸菸、環境因素（如二手菸、空氣污染等）與疾病史（結核病、慢性阻塞性肺病病史或肺癌家族史）。台灣萬芳醫院戴裕庭社區副院長表示，吸菸為罹患肺癌最大因素，平均85%肺癌死亡歸因吸菸，且吸菸的肺癌患者中，男性死亡率是非吸菸者的22倍，女性死亡率是非吸菸者的12倍。