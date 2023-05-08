讓胰島細胞喘息 打胰島素控血糖 把握3時機

醫師提醒，讓胰島細胞有喘息空間，才不會過度耗竭、負荷過重。（本報資料照片）

糖尿病 病友要留意，胰島細胞一旦工時過長、過度耗竭，小心影響胰島素分泌，造成血糖 更失控。

「胰島素是鑰匙，可以打開門讓血糖被身體吸收。」台灣新北市行一昌勳診所院長、國防醫學 院醫學系內科學科副教授謝昌勳表示，體內胰島素分泌與血糖控制有關，胰島素由胰島細胞所分泌，當食物葡萄糖進入血液成血糖，胰島素可讓血糖進入細胞，器官就不會泡在糖水而引起傷害。

一旦胰島素出現阻抗性或分泌不足，胰島細胞損耗更嚴重，胰島素分泌也會更吃力，長期下來，血糖控制更困難，心肌梗塞、腦中風等糖尿病併發症風險也會上升。

謝昌勳觀察到，當高血糖引發糖尿病的吃多、喝多、尿多、體重減輕「三多一少」症狀時，有些人會喝含糖飲料解渴，導致胰島細胞工作加重，血糖控制不理想，並且愈喝愈渴，形成惡性循環。

當胰島細胞的功能逐漸衰退，胰島素分泌、功能不盡理想，此時最迅速、有效的改善方式就是注射胰島素。謝昌勳指出，由於人體本身就會分泌胰島素，這種成分相對安全，外國科學家大約100年前便發明注射型胰島素藥物，安全性已受認可。

部分糖友有迷思，以為注射胰島素會讓糖尿病病情加重。謝昌勳表示，注射胰島素並不會導致病情加重，反讓胰島細胞獲得喘息機會，帶來「穩定血糖」、「減少胰島細胞過度耗竭」與「保護胰島細胞功能」三大好處，胰島細胞也得以活存，繼續發揮作用。

謝昌勳提醒，當糖友出現以下三種情況，就要考慮注射胰島素控制血糖，能盡快減少高血糖傷害，搭配飲食控制、規律運動，血糖控制就會更順利。

1.即便使用三種以上的降血糖藥物，糖化血色素（HbA1C）超過7%。

2.病友初診斷時，糖化血色素（HbA1C）高於9%。

3.糖友已出現「三多一少」高血糖症狀。