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傷口深可見骨 血小板治療10天癒合

江婉儀
醫師提醒，有嚴重傷口的病人若想做復健訓練，要留意皮膚濕度控制、治療感染與營養補充。（Getty Images）
醫師提醒，有嚴重傷口的病人若想做復健訓練，要留意皮膚濕度控制、治療感染與營養補充。（Getty Images）

陳小姐患有紅斑性狼瘡，導致胸椎脊髓病變合併雙下肢癱瘓，因在家臥床時間長及照顧不良，導致腳踝形成壓瘡併傷口感染，即便接受清創手術一個月後，傷口仍深可見骨。台灣衛福部台北醫院以「富含血小板纖維蛋白（PRF）」治療，陳小姐的傷口終於在10天後癒合。

部北復健科主任葉圜叡表示，由於陳小姐患有紅斑性狼瘡，且傷口深可見骨，有自體免疫類疾病的病人，必須配合風濕免疫科醫師建議的藥物，但可能因自體免疫與藥物影響，使傷口癒合更加困難。

葉圜叡指出，有嚴重傷口的病人若想做復健訓練，常因傷口導致執行困難，照顧人員不但要定時協助病人翻身、病人要使用輔具降低患處壓力、要正確移位以減少產生剪力，並留意病人皮膚濕度控制、治療感染與營養補充，如蛋白質、維生素、礦物質等。但不少病患出院返家後，仍會因為各種因素造成壓瘡，甚至使傷口擴大至難以復元。

陳小姐此次進行PRF治療療程時，每日可見傷口範圍不斷縮小，直至第10天，傷口完全癒合，至今已追蹤一個月亦無復發。

葉圜叡說明，血小板除了凝血、止血，也有組織修復及再生功能，可在人體受傷後局部釋放出生長因子，促進血管增生及組織的再生與修復，且因為是抽取自體血液，以離心機去除紅血球後取得高濃度的血小板血漿，因此也沒有身體排斥的問題與副作用，治療方式相對安全。

葉圜叡分享，不是所有的傷口都適合用PRF治療，例如太淺層的傷口，有中風、脊椎損傷的病人，或較困難、無法執行治療擺位的病人，都難以維持PRF停留於傷口上，會建議以雷射或高壓氧的方式治療，因此治療方針仍應視疾病狀況由主治醫師與病人討論決定。

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