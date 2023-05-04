褪黑激素改善失眠？哈佛警示：兒童服用過量恐致死

（圖：健康醫療網提供）

為了避免安眠藥成癮，有些人改為服用較安全的褪黑激素來幫助入眠。然而，根據哈佛醫學 院研究，兒童服用過量褪黑激素恐會引起身體不適甚至死亡。衛生福利部食品藥物管理署也提醒民眾切勿服用來路不明的藥品，以免對健康產生危害。

根據CNN和紐約時報 報導，美國醫學會期刊（JAMA）日前發表研究報告指出，調查25種含有褪黑激素的品牌當中，標誌不實的產品多達22種，其中一款褪黑激素軟糖含量為標簽上所標注含量的347%，還有一款根本未測出任何褪黑激素含量，只有3個品牌所含褪黑激素量和產品標誌相差在10%以內。

褪黑激素只要不過量都很安全，但過量可能對身體造成危險，例如導致嘔吐或呼吸困難。哈佛醫學院副教授彼特柯恩（Pieter Cohen）領導的研究團隊發現，2022年因兒童服用過量褪黑激素引起身體不適的求救電話激增。過去10年來，嬰幼兒照護者的求救電話超過25萬通，其中4000兒童住院，287人住進加護病房，5名接受機器催吐治療，2人死亡。

華盛頓大學西雅圖兒童醫院兒科教授布魯納（Cora Collette Breuner）警示，家長們給孩子購買褪黑激素軟糖來幫助改善睡眠，副作用包括嗜睡、頭痛、焦慮以及晚上尿床或小便次數增加。

原文出處：Potentially dangerous doses of melato

褪黑激素治療失眠 ？食藥署闢謠

褪黑激素能否改善失眠？食藥署2日特別闢謠，褪黑激素是大腦松果體所分泌的激素，主要功能是調節人體生理時鐘。白天時，視網膜會把接收到的光線轉為訊號傳到下視丘，抑制褪黑激素分泌；夜晚時，人體會分泌較多的褪黑激素，可作用在大腦與人體各部位，使人逐漸產生睡意，進入睡眠狀態。

雖然有研究指出褪黑激素可增進主觀睡眠品質、稍微減少入睡時間，但這些都不是用來評估睡眠改善的客觀指標。因此目前醫界對於褪黑激素治療失眠的效果沒有一致共識，有待更多研究評估，仍需長期、大量使用的相關研究證實。

食藥署提醒，民眾切勿購買來路不明的藥品自行使用，因療效及安全性並未經過確認，可能對健康產生危害。並建議民眾作息要與日夜規律符合，才能擁有良好的睡眠品質。

白天：應照到充足光線，一睡醒就要拉開窗簾、曬太陽。

晚上：減少開燈、讓光線暗些，並減少使用螢幕、手機，避免光線刺激而抑制褪黑激素的分泌

【延伸閱讀】

TikTok挑戰害命！ 13歲少年吞「6倍劑量成藥」全身痙攣身亡

女星「思覺失調症」流落街頭、喪失記憶 4大症狀要當心

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57693

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw