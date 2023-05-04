我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登副總統任內涉賄？吹哨者向國會爆料 共和黨喊查

浪漫陷阱詐財… 70歲翁被釣走5.5萬元 去年全美受害破10億

突然鬱鬱寡歡以為憂鬱症 就醫驚見8公分「巨大腦瘤」

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

58歲邱女士日前突然變得疲倦消極，以為自己是身心方面出了狀況，故而至身心醫學科門診，經醫師問診後發現邱女士出現步行不穩、視力模糊、嗅覺喪失等症狀，便安排核磁共振造影，赫然發現她前顱底有一8公分的巨大腦瘤，遂轉診至神經外科進行腦瘤全切手術，成功摘除巨大腦膜瘤，1週後平安出院。

腦膜瘤生長緩慢 易頭暈噁心

台北慈濟醫院神經外科醫師李定洲指出，腦膜瘤的發生率佔整體腦瘤的三分之一，尤其好發於30歲至50歲成人，其中以女性居多，男女比約1:2。腦膜共有三層，由外到內依序是硬腦膜、蜘蛛網膜及軟腦膜，腦膜瘤的成因主要來自蜘蛛網膜的帽狀細胞增生，常生長於大腦半球的圓凸部、蝶谷脊、矢狀竇旁等部位。

大多數腦膜瘤生長速度緩慢，其出現的症狀取決於其生長位置與速度，以邱女士為例，前顱底由額骨的框板、蝶谷體前部、蝶谷小翼和篩骨的篩板構成，容納大腦半球的額葉，額葉掌控人體的自主行為，如負責行走行為、視覺感知、長期記憶與情緒控制，一旦腦膜瘤生長於前顱底，便會造成額葉損傷，因而出現頭暈頭痛、噁心嘔吐、嗅覺喪失、視力減退、情緒變化等臨床表徵。

腦瘤全切手術為主 放術治療聚焦病灶

腦膜瘤的治療以腦瘤全切手術為準則，透過高速氣鋸打開適當大小的頭骨將腦膜瘤剝離後取出，但開顱手術仍會存在無法完整摘除的可能，因此可採用立體定位放射治療，藉由三度空間立體定位的方法將多個放射線射束集中於顱內病灶，以發揮定點、聚焦的治療效果，亦能避免周邊正常組織受到不必要的照射。

劇烈頭痛、神經功能異常 務必就醫診治

李定洲提醒，若是出現劇烈頭痛及神經功能異常時，務必及時就醫；同時也建議具有家族史或神經學症狀異常的40歲以上成人定期接受核磁共振造影或電腦斷層檢查，從而早期發現、早期治療。

【延伸閱讀】

龍巖總裁李世聰病逝享壽65歲　凸顯腦瘤危險性！

記性變差、口齒不清並非失智　恐是「惡性腦膠質瘤」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57648

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 醫學 失智

上一則

正妹天天打嗝以為「水土不服」 一檢查竟是大腸癌3期

延伸閱讀

逾半電腦工作者有「肩頸症候群」 增生注射治療一舉多得

逾半電腦工作者有「肩頸症候群」 增生注射治療一舉多得
頭暈、心悸是心臟有問題？當心貧血 改善方式一次看

頭暈、心悸是心臟有問題？當心貧血 改善方式一次看
經常憂鬱心血管疾病風險飆增 專家：現代人1活動有助紓壓

經常憂鬱心血管疾病風險飆增 專家：現代人1活動有助紓壓
裝憂鬱症詐6千萬？家族8人全都無罪

裝憂鬱症詐6千萬？家族8人全都無罪

熱門新聞

德國研究指出，雙語能力可以幫助老年人維持記憶能力（pexels）

快看世界／現在才知道 雙語能力正幫助你對抗老年癡呆

2023-05-02 17:36
(取材自健康醫療網)

咖啡喝多罹患心臟病機率高、該戒？醫點破真相

2023-04-27 01:35
醫師曾旭弘指出，女病患卡入肛門的魚刺，超過3公分。（衛福部台中醫院提供）

3公分魚刺卡肛門女子痛不欲生 醫籲：這種人要注意

2023-04-28 05:36
（圖：健康醫療網提供）

26歲患者「皮蛇」纏身 5年復發4次 這族群風險最高達9倍

2023-05-01 00:15
圖片來源 ／健康醫療網

搭機腳水腫一查是「這問題」 哪些因素會造成水腫？

2023-05-03 01:00
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗（未正常作用）就已開始對器官造成影響。（記者黃寅／攝影）

血糖正常就沒有糖尿病？ 台中榮總AI演算告知罹患風險

2023-05-02 05:48

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡