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血糖正常就沒有糖尿病？ 台中榮總AI演算告知罹患風險

記者黃寅／台中即時報導
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗（未正常作用）就已開始對器官造成影響。（記者黃寅／攝影）
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗（未正常作用）就已開始對器官造成影響。（記者黃寅／攝影）

血糖正常就代表沒有糖尿病？但早有研究指出，事實上在診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗（未正常作用）就已開始造成心臟與血管等器官的傷害。台灣台中榮總兩位醫師最近利用AI機器深度學習，以9項生理與檢驗數值，早期診斷出是否有胰島素阻抗，讓民眾得以早期預防，降低罹患糖尿病風險。

此一智慧演算法研究發表在今年4月的世界頂尖醫學期刊The Lancet (刺胳針)的子期刊「eClinicalMedicine」，影響分數達17分，受國際重視，醫院2日開記者會發表此一成果。

副院長傅慶雲說，過去的研究發現，早在血糖高到符合糖尿病的診斷標準之前，胰島素阻抗在體內已發生超過10年，早就開始造成心臟與血管等器官的傷害。

然而傳統上，胰島素阻抗需要抽血中的胰島素數值來做運算，但是此項胰島素數值並不是健康檢查或醫院常規抽血的檢驗項目。因此，在健康篩檢時，民眾並無法提早知道自己是否有胰島素阻抗，更遑論預防勝於治療。

新陳代謝科醫師李佳霖與腎臟科醫師蔡尚峰，去年9月在院長陳適安支持下，前往美國麻省理工學院參訪，進而催生此人工智慧電腦深度學習演算法，只需要年齡、性別、種族、身體質量指數（BMI指數）、空腹血糖、糖化血色素、三酸甘油酯、總膽固醇與高密度膽固醇等9項生理與檢驗數值，即可由此演算法計算是否已有胰島素阻抗。

李佳霖與蔡尚峰說，此演算法由台灣美兆資料庫與美國國家健康營養調查所推演出來，可以跨種族使用。台中榮總亦將台灣人體生物資料庫的病人通過此演算法的運算後，證明有胰島素阻抗傾向者，雖然傳統的心力分數與心血管風險正常，但最終心血管相關死亡率在數年後依然顯著上升。

台中榮總說，查出有胰島素阻抗的民眾應及早運動、減肥，改善生活作息，讓胰島素作用正常。今一位26歲王姓患者亦現身說法，表示因自己肥胖達112公斤而做檢查，經減重10公斤，減少罹患糖尿病的風險。

台中榮總利用AI機器深度學習，以9項生理與檢驗數值，早期診斷出是否有胰島素阻抗。...
台中榮總利用AI機器深度學習，以9項生理與檢驗數值，早期診斷出是否有胰島素阻抗。（記者黃寅／攝影）

糖尿病 血糖 指數

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