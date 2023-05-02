腹痛、噁心別只想到胃炎 當心是心肌梗塞

（圖：健康醫療網提供）

一位68歲從事臨時鐵工的男性，上腹陣痛、噁心想吐，以為是急性胃炎，服用胃藥但毫無緩解，卻在工作中因呼吸困難全身無力而被送進急診，緊急安排心電圖檢查及抽血檢驗，確定為心肌梗塞，立即做心導管檢查。

澄清醫院中港院區心臟血管內科孫德光醫師表示，做工辛苦人生活及收入不穩定，極少接受健康檢查又沒有穩定控制其三高 慢性病，香菸不離口，殊不知心臟三條冠狀動脈已兩條完全阻塞、一條嚴重狹窄，顯示已出現嚴重心臟衰竭，隨時危及生命，立即給予呼吸器支持，置入主動脈幫浦協助支持其心臟衰竭的危險。

心臟血管繞道手術 減輕患者經濟負擔

如何救回該患者岌岌可危的生命，又為患者帶來最大的長期醫療效益？在場的患者家屬詢問醫療團隊：「要花多少錢？我們是甘苦人，可不可以就打針吃藥治療就好嗎？…」等問題。醫療團隊考量患者經濟負擔、短中長期之治療效果以及預後考量，最後決定不做心導管支架置放手術，緊急會診心臟外科為病患進行心臟血管繞道手術，這樣對患者的經濟負擔最輕，將治療的長期效益最大化。該患者於手術住院十天後順利出院。

孫德光醫師很感觸地指出，每位病人都有不同的故事與背景，或許有人因負擔不起高額的醫療費用而陷入絕境，他認為醫療作為雖然救人優先，也需為病人考量社會及經濟因素整合醫療團隊做最恰當的醫療決策以拯救性命，減輕病人的生活負擔。

近三成心肌梗塞以非典型症狀表現 高危險族群當心

孫德光醫師說，抽菸、缺乏運動、肥胖、高血糖、高血壓 、高血脂的三高慢性病民眾特別是心肌梗塞的高危險群。而近三成的心肌梗塞患者，是以非典型心絞痛的症狀表現，特別是在年長者，常常被以為是急性胃炎、感冒、氣喘、肌肉發炎等誤導，甚至延誤送醫時機而喪失生命，這樣的病人仰賴急診及心臟內外科醫師高度的警覺性及專業知識方得以精確診斷其心肌梗塞。

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資料來源：健康醫療網

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