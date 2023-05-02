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夢話反映內心祕密？嚴重睡眠障礙恐會打人 是失智前兆

健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

過半的人都曾說過夢話，但夢話到底是什麼？專家表示，說夢話是人類睡眠行為的正常變化，與基因、記憶力、壓力、睡眠不足相關。人通常在「非快速動眼期」（NREM）說夢話，不過若發生在「快速動眼期」（REM），可能會演變成「快速動眼期睡眠行為障礙」，如喊叫、揮打等狀況，甚至也可能是帕金森氏症或失智症的初期症狀。

現場科學（Live Science）報導，夢話是指一個人在睡著時發出聲音，包括單詞、短語句、喃喃自語、喊叫或是笑聲。過半的人都曾經歷過夢話，任何年齡層都可能出現，而且兒童中更常見。

睡眠醫學雜誌（Sleep Medicine）2010年發表的研究統計，三分之二的人成年後至少說過一次夢話；大腦與發展（Brain & Development）期刊1980年發表研究顯示，一半的孩童每年會說一次或多次夢話，甚至有四分之一的孩子每周至少說一次夢話。

說夢話並非睡眠障礙，而是人類睡眠行為的正常變化。國際睡眠障礙分類（International Classification of Sleep Disorders）將夢話、打鼾或睡眠抽搐列為「獨立症狀、明顯的正常變異和未解決的問題」。

說夢話5大原因

說夢話的原因目前尚不清楚，研究人員推測與大腦活動相關。美國梅奧醫學中心睡眠神經科主任艾瑞克聖路易斯（Erik K. St. Louis）表示，根據分析顯示，夢話和正常清醒時的言語之間存在相似之處。睡眠（Sleep）雜誌2017年發表的研究表示，夢話的語言、模式、句法和語義，與人們日常對話有相同規則。

夢話也可能與記憶有關，由於大腦會在睡眠時將重要的經歷記入長期記憶，2018年睡眠醫學評論（ Sleep Medicine Reviews）的文章顯示，有可能是大腦當時正在篩選記憶，因此人會說夢話「口頭重播」。

兒童和成人說夢話的原因則可能不同，夢話和其他不尋常的睡眠行為在孩童身上更常見，這可能與兒童時期大腦發育的階段有關，孩子的大腦「在睡覺時學習什麼不該做」。美國睡眠醫學會主席珍妮佛馬丁（Jennifer Martin）表示，大多數孩子長大後會逐漸擺脫這些夜間喋喋不休的情況，雖然未來仍有可能會因壓力或睡眠不足而發生。

至於成年人說夢話可能與遺傳因素相關，根據2001年發表在《精神病學遺傳學》（Psychiatric Genetics）雜誌上的一項研究，說夢話會在家族中遺傳。克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）表示，說夢話可能伴隨阻塞性睡眠呼吸中止症。

１基因（有家族史）

２大腦正在將短期記憶轉變為長期記憶

３兒童時期大腦發育

４壓力

５睡眠不足

夢話反映內心祕密？

許多人認為夢話反映一個人內心深處的祕密。但根據2017年發表在睡眠（Sleep）期刊上的研究表明，經由3349個錄音證實，夢話說的詞大多是「不」，另一半的夢話則無法辨識。因此專家評估，人們說的夢話似乎不是內心的秘密，夢話內容仍然是個謎。

2009年發表在睡眠（Sleep）期刊上的一項研究發現，有些人會在做夢時說夢話，並說出與夢境相符合的短語。不過馬丁表示，大多數的夢話與做夢無關，因為它通常發生在「非快速動眼期」，此時大腦進入慢波深眠，活動降低。

至於「快速動眼期」，腦部活躍、身體肌肉放鬆癱軟。如果人在快速動眼期說夢，恐是更嚴重問題的癥兆。聖路易斯表示，「快速動眼期睡眠行為障礙」可能會演變成劇烈的睡眠行為，如大喊大叫、拳打腳踢，導致患者或同床伴侶受傷，也可能是帕金森氏症或失智症的初期症狀。若出現上述狀況應及早就醫檢查。

如何停止說夢話？

說夢話通常無害，但一成的夢話是說髒話和咒罵，可能會讓聽到的人不舒服，另外，夢話也與睡眠障礙和淺眠有關。想要讓人停止說夢話，專家建議可以「輕推」他們，輕度打擾可讓人停止說夢話。

睡眠研究雜誌（Journal of Sleep Research）2013年發表的一項研究顯示，睡眠不足會增加慢波睡眠、非快速動眼期睡眠的干擾，導致夢話和夢遊。專家提醒，擁有良好的睡眠品質，可降低夢話與夢遊的狀況。換言之，若擔心夢話擾人而讓伴侶先睡、自己晚睡，其實會導致說夢話的狀況更嚴重。

原文出處：What is sleep talking? We look at the science

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57607

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