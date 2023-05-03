逾半電腦工作者有「肩頸症候群」 增生注射治療一舉多得

圖片來源 ／健康醫療網

40歲陳先生是科技公司的工程師，三個月前開始出肩頸痠痛，有時會伴隨雙手麻木、頭痛、上背或下背痛的狀況。多數時間休息得以改善，但這次症狀持續一陣子，經過病史詢問、工作狀況了解、鑑別診斷區別發現為頸椎小面關節 炎，採用物理治療、增生注射及衛教後，痠痛的問題終於獲得解決，長年嚴重失眠也明顯獲得改善。

肩頸症候群 電腦工作者最常見

根據醫學 期刊的研究統計，超過一半的電腦工作者曾經出現肩頸症候群，症狀包含頸部、腦後、肩頸交界處、肩膀、上背、上肢延伸至手腕，甚至手指的疼痛、痠脹、麻木或刺痛感覺，多數時候休息得以改善，但也不一定。

肩頸症候群分兩大類 肌肉 骨骼與神經問題

肩頸症候群事實上包含了很多不同的原因，細部診斷可分為肌肉骨骼問題或神經兩大類。肌肉骨骼的問題包含，頸部肌肉拉傷、頸椎關節退化、頸椎椎間盤疼痛、頸椎小面關節骨關節炎及肌筋膜疼痛症候群等；神經的問題則包含周邊神經壓迫、神經根壓迫、脊髓壓迫及後縱韌帶鈣化壓迫。

治療肩頸症候群 增生注射治療一舉兩得

奇美醫療財團法人奇美醫院復健部主治醫師程信翰指出，治療肩頸症候群，重點還是要針對確認的病因才會有效。舉例來說，痠痛藥膏能舒緩肌肉拉傷，但對於椎間盤的疼痛效果不佳；口服止痛藥，只能短暫緩解部分神經根壓迫的不適，但藥效過了，症狀又會再次發作。

而使用增生注射，一來澈底處理神經壓迫，二來也較節省原本其他治療所需的時間。

生活型態及工作調整 避免肌肉骨骼痠痛

要避免工作相關的肌肉骨骼痠痛，還是有賴生活型態及工作習慣的調整。這些習慣與知識，往往來自復健醫學與職業醫學領域的前沿研究與經驗，需要透過多方的管道才能更快的普及。

程信翰醫師表示，工作者的肩頸症候群儘管常見，但有時候卻沒有明確的診斷，因此治療上效果會有所折扣。增生注射能治療肌肉骨骼及神經壓迫的問題，同時也需要職業醫學的工作型態了解，才能根治並長久避免此一問題的發生。

【延伸閱讀】

五十肩可以靠運動預防？ 復健科醫師破解4大迷思

肩頸肌肉緊繃、痠痛引頭痛 竟是肌筋膜發炎作祟

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57630

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw