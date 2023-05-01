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鼻子癢、流鼻涕和胸悶 氣喘可能長大才發作

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

小敏是30歲的上班族，長期以來都維持著忙碌的生活節奏。最近她開始感到自己的身體越來越疲憊，但卻一直沒有放在心上。直到某天熬夜趕工後，她開始出現鼻子發癢、流鼻涕和胸悶等症狀。起初，她以為這只是普通的感冒，但她的症狀卻持續了一到兩個月，並沒有任何改善的跡象。直到前幾天，由於天氣轉涼加上空氣汙染加重，小敏下班後就開始咳嗽不停，且呼吸也變得急促。就診後，醫師告訴小敏是氣喘發作，她才驚覺自己竟然也是氣喘患者。

從小沒氣喘 不代表長大沒氣喘

臺中醫院藥劑科陳玄青藥師表示，不要以為之前沒有氣喘病史，長大就不會有，因為氣喘的誘發成因機制非常複雜，過去只是沒有被誘發而己，建議若之前就有過敏病史的患者，一定要多加留意。而氣喘仍舊是一個不易根治的疾病，患者只能藉由調整生活型態、改善環境或使用藥物來控制。

陳玄青藥師認為，氣喘最麻煩的地方，就是沒有症狀時，往往讓人誤以為痊癒，但一旦遇到感染、刺激物、過敏原或氣溫劇烈變動等刺激因子，就可能誘發急性發作。此外，陳玄青藥師也提到，氣喘屬於慢性下呼吸道疾病之一，而慢性下呼吸道疾病又常年名列台人十大死因之一，其傷害性不容小覷。因此面對氣喘，最好的方式是避免接觸刺激因子，搭配積極定期回診追蹤並遵從醫生指示按時使用藥物，同時以控制症狀、降低急性發作為首要目標。

氣喘是呼吸道發炎 藥物治療以吸入劑

陳玄青藥師說明，氣喘是一種呼吸道慢性發炎疾病，因此治療原則首重緩解持續存在的發炎。目前氣喘的藥物治療大多以吸入劑為主，主要分為兩大類：緩解型吸入劑及控制型吸入劑。前者以迅速緩解病人的支氣管過度收縮導致的急性症狀（例如：咳嗽、胸悶、喘鳴）為主，因此可做為急救藥物；後者包含吸入型類固醇、長效型乙型交感神經刺激劑及長效型抗膽鹼吸入劑，主要藉由減輕氣管發炎及黏膜水腫來預防氣喘發作，需要每天定期使用來控制氣喘症狀。使用含有類固醇的吸入劑，需要在每次使用後漱口以減少口腔念珠菌感染發生的機率。

陳玄青藥師提醒成人氣喘的患者，需謹記以下五大原則，就能與氣喘好好相處：一是遵循醫囑，按時用藥；二是定期回診，持續追蹤；三是保持清潔，遠離過敏原；四是拒絕菸害，避免刺激物；五是規律運動，調整體質。藥師再次重申，民眾面對氣喘，不應害怕或逃避，雖然它不一定能根治，但若好好控制，發作的頻率與嚴重性都會有一定程度的改善。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57652

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