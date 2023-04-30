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女性非經期或異常出血要小心 醫師提醒子宮內膜癌威脅

記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍提醒女性，若有非經期期間或異常出血，都應儘速就醫檢查。（記者邱瑞杰／攝影）
衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍提醒女性，若有非經期期間或異常出血，都應儘速就醫檢查。（記者邱瑞杰／攝影）

子宮內膜癌在台灣女性10大癌症死因中占第6名，衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍說，正在發育青少女，已達生育年齡女性或停經後婦女，若有非經期期間或異常出血，都應儘速就醫檢查。子宮內膜癌第1期5年存活率達97%。

基隆市1名年約50歲已婚女性，每次月經來量都非常大，血色素正常值約12至16，她最低曾掉到7。就醫後以超音波檢查發現，有子宮腺肌症合併子宮內膜增厚，再經子宮鏡評估確認子宮內膜增生（癌前病變）。

劉馥萍說，子宮內膜增生是造成子宮內膜癌的可能原因之一，若置之不理，約有1%到3%的子宮內膜增生會變成子宮內膜癌。在與病人討論溝通後，考量有子宮腺肌症、子宮內膜增生，且無生育需求，病人選擇以微創手術切除子宮，術後恢復良好。

基醫指出，衛生福利部統計資料顯示，子宮內膜癌是台灣女性10大癌症死因第6名，近年可能因為飲食習慣改變及環境荷爾蒙影響，女性罹患比率日漸上升，且有年輕化趨勢。

劉馥萍表示，目前尚無法有效以篩檢方式發現子宮內膜癌，不過因9成病友有異常出血症狀，所以女性如果出現經期不規則，或更年期停經前、後持續出血，都有可能是罹患子宮內膜癌。若能早期發現、診斷並治療，預後良好。

劉馥萍以年齡分層說明常見的異常出血情形，分別為：

1.正在發育的青少女：因初經後因大腦下視丘尚未成熟，導致不正常的排卵，通常2、3年後即會規律。

2.已達生育年齡的女性：排除懷孕因素後，常見因息肉、肌瘤、子宮肌腺症及多囊性卵巢等因素造成。

3.40歲以上至已停經的婦女朋友：多是子宮內膜增生或子宮內膜癌。

劉馥萍說，一般女性月經周期是21至35天，平均28 天，月經天數4至6天，正常出血量約5至80毫升。如果有月經量超過80ML，月經天數超過8天，即可到婦產科門診諮詢評估。

一般門診時醫師都會先詢問病史，進行腹部的觸診及陰道內診（僅限有性經驗者）開始檢查，再搭配上超音波評估。若超音波看到子宮內膜息肉、子宮黏膜下肌瘤或是子宮內膜增生時，還可使用子宮鏡進入子宮腔內做更仔細的評估及治療。

劉馥萍呼籲無論是正在發育的青少女，已達生育年齡的女性，或停經後的婦女朋友，若有非經期間、異常的出血，都應儘速就醫檢查，千萬不要因為畏懼，耽誤診斷及治療的黃金時機。

衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍（左）提醒女性，若有非經期期間或異常出血，都應...
衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍（左）提醒女性，若有非經期期間或異常出血，都應儘速就醫檢查；右為副院長陳韋達。（記者邱瑞杰／攝影）
衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍提醒女性，若有非經期期間或異常出血，都應儘速就...
衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍提醒女性，若有非經期期間或異常出血，都應儘速就醫檢查。（記者邱瑞杰／攝影）
衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍提醒女性，若有非經期期間或異常出血，都應儘速就...
衛生福利部基隆醫院婦產科醫師劉馥萍提醒女性，若有非經期期間或異常出血，都應儘速就醫檢查。（記者邱瑞杰／攝影）

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