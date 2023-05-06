新藥效果好 淋巴瘤化療 副作用相對較小

醫師強調，淋巴瘤病患只要願意治療，就會有治癒的希望；此為示意圖。（本報資料照片）

「什麼？我年紀那麼大，還可以做化療？化療副作用會不會很嚴重？」一位70多歲阿伯平常都在山區種菜，享受自在生活，沒想到因發燒、淋巴腫大就醫卻被宣判罹患淋巴瘤。醫師建議化療時，他一開始很不能接受，在醫師的一再說明下，這位阿伯終於願意敞開心胸接受化療。

每到該回門診治療、抽血的時刻，這位阿伯總是如期現身，他後來深深感受到化療沒那麼可怕，淋巴瘤也獲得緩解。他目前繼續在山上種菜，心情更加開朗，心中對醫師、護理人員也充滿感謝。

三周一次療程 病患多能忍受

台灣亞東紀念醫院血液淋巴腫瘤 團隊召集人、腫瘤科暨血液科主治醫師余垣斌的門診中，不少淋巴瘤病患得知要化療，就會覺得「化療很恐怖」，副作用一定很不舒服，或產生和上述阿伯一樣的疑惑，實際狀況卻不見得如此。

余垣斌分析，每種癌症使用的化療藥物不太一樣，以淋巴瘤來說，化療藥物相對比較輕鬆，每三星期一次療程，多數病患都可忍受，很少人會大吐特吐、渾身不舒服，即使噁心、嘔吐，也可使用止吐劑等輔助藥物，或以化療減量方式進行改善，而療效還是可以維持。

不過使用化療的主要擔憂在於，化療容易影響免疫力 ，當免疫力低下，病患就容易受感染、發燒，治療就會很棘手，感染防治因此成為重要課題。

藥物效果顯著 別聽化療就逃

此外，以化療治療淋巴瘤，多數效果很不錯，約八成的病患腫瘤會縮小甚至完全消失，而且其中約半數的人可能長期存活，甚至完全痊癒。在余垣斌的臨床經驗中，也有一些高齡70多歲的年長病患接受化療後進行自體幹細胞移植，由於治療順利，已經邁向痊癒。

基於「副作用沒那麼嚴重」、「藥物效果顯著」兩大因素，余垣斌強烈建議淋巴瘤病患，當聽到醫師建議化療，不要馬上心存抗拒，可衡量利弊得失，盡量遵循醫師指示，才能多爭取存活機會。

淋巴瘤分為B細胞與T細胞淋巴瘤，依病情進展速度，則可分為侵襲性、和緩性。至於淋巴瘤的治療，有些以化療為主，部分則建議使用標靶治療。

新一代口服藥 比舊藥更安全

余垣斌指出，近年來，研究顯示，BTK（布魯頓氏酪胺酸激酶）這種蛋白質對B細胞淋巴瘤的存活非常重要，若運用BTK抑制劑壓制癌細胞 生存訊號，就可阻斷癌細胞生長，幫助病患延長生命。特別是B細胞淋巴瘤中的慢性淋巴性白血病，因新一代口服BTK抑制劑的問世，更帶來新的治療契機。

BTK抑制劑有很多不同代藥物，早期藥物雖然效果不錯，卻可能引起心律不整、心血管副作用。從研究實證證據來看，新一代口服BTK抑制劑比過去同類型藥物安全，病患用藥後，副作用也較少，對病患而言，則有更多治療可供選擇，治療計畫也更有彈性。

事實上，根據國際治療準則，新一代口服BTK抑制劑等標靶藥已成為治療慢性淋巴性白血病第一線建議用藥。

只要願意治療 就有治癒希望

無論化療、標靶藥物治療，每一種治療都代表一個希望。余垣斌強調，淋巴瘤病患千萬不要一聽到「化療」兩個字就逃避治療，如果為此放棄治療，是件非常可惜的事，只要願意治療，就會有治癒的希望。