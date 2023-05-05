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標靶+化療 「魔術子彈」添HER2弱陽性乳癌患者生機

（陳雨鑫）
臨床已找到俗稱「魔術子彈」的藥物，結合標靶及化療藥，能幫助HER2弱陽性乳癌的患者；圖為示意圖。（Getty Images）
臨床已找到俗稱「魔術子彈」的藥物，結合標靶及化療藥，能幫助HER2弱陽性乳癌的患者；圖為示意圖。（Getty Images）

HER2乳癌陽性患者有標靶藥物可以治療，但HER2乳癌近期增加一項新分類「HER2弱陽性」，原本用於治療HER2乳癌陽性的標靶藥物並不適用。不過，台灣癌症基金會指出，臨床已找到俗稱「魔術子彈」的藥物，結合標靶及化療藥，也能幫助HER2弱陽性乳癌的患者，從原本不到一年的無惡化存活期，延長至將近二年半。

52歲施姓女子，5年前乳癌復發，因需要照顧生病的家人，導致無心接受治療，也讓乳癌腫瘤日益變大，癌細胞轉移到肺部多處，她原以為罹患「三陰性乳癌」，後續確認為「HER2弱陽性乳癌」。

義大癌治療醫院副院長饒坤銘表示，HER2弱陽性乳癌（HER2-low）是HER2乳癌的新分類項目，HER2弱陽性乳癌因為HER2基因過度表現，導致這類患者的癌細胞生長快速，而且部分的治療藥物也容易產生抗藥性，患者即使完成手術，也有高度機率會復發轉移。

饒坤銘說，HER2乳癌不能再採取「陽性」、「非陽性」的二分法區分，中間多了一項「弱陽性」。既然乳癌分類可以更精準，乳癌標靶治療也需要跟進精準度，HER2弱陽性乳癌雖不適用HER2標靶藥物，但可考量使用俗稱「魔術子彈」的抗體藥物複合體（ADC）藥物。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊表示，抗體藥物複合體（ADC）藥物可以直接結合標靶藥物與化療藥物，利用標靶的專一性，將化療藥精準打到癌細胞，讓標靶跟化療藥，不用分開施打，副作用小，也讓HER2弱陽性乳癌的患者增加另一項治療選擇。

台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，以台灣為例，每年新增乳癌患者約1.5萬人，所有乳癌患者中有五分之一屬於HER2陽性，乳癌對女性的威脅性極高，臨床不斷發展更具精準性的治療，幫助更多有需要的患者。

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