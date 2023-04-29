淡大交換生誤食老鼠藥 醫：嚴重引發「這些部位」出血

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷到台灣交換就讀，結果誤食老鼠藥命危。（取材自募款平台Gofundme）

24歲淡江交換生肖雷（Alex Shorey），傳出疑似在台灣誤食老鼠藥「超級華法林」，導致器官衰竭、呼吸困難命危，正在醫院治療。台北醫學 大學附設醫院急診醫學部主治醫師高偉峰說，老鼠藥型態常分為固體及液體，主成分是「華法林」，用途是抑制凝血功能，讓老鼠流血死亡，但有些老鼠藥會添加氟化物，毒性更強，如果人類誤食，嚴重恐導致腎衰竭、腦出血。

高偉峰指出，一般固體老鼠藥的「華法林」含量不多，即便誤食對人體傷害不大，而液體型態的老鼠藥，往往劑量無法估算，誤食對人體傷害較大。不過，不論是那種劑型的老鼠藥，服用大量後都可能出現嚴重症狀，如內臟器官或組織出血、腦出血，嚴重還可能導致腎臟等器官衰竭。

高偉峰說，誤食老鼠藥後，需使用抗凝血的拮抗劑，也就是維他命K，治療困難度不高，但若病情嚴重時，治療時間將長達半年至一年。

至於肖雷爸媽希望將兒子接回澳洲 治療，高偉峰說，這必須由患者的主治醫師加以判斷，選擇符合患者最佳的醫療方式。

29日下午北醫附醫發出三點聲明：

1.該名病人因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿至本院就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命 K1 治療，綜合凝血因子檢測 的結果及病人對維他命 K1 治療出現效果，醫療團隊診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即超級老鼠藥中毒。

2.因治療過程中病人對藥物出現過敏等反應，轉入加護病房觀察處理，經醫療團隊調整用藥，目前情況穩定，昨(28)日由加護病房轉至普通病房，家屬也對醫療團隊的處置表達感謝。

3.經醫療團隊詢問病人於發病前的進食情況及生活起居，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到滅鼠藥。