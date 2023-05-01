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發燒不退就醫 意外查出罹血癌 35歲女：像被判死刑

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名在國外擔任房產業務的35歲女強人，兩年前返台探親時，因發燒不退就醫，意外確診急性骨髓性白血病（AML）。對該患者而言，確診血癌的消息如同自己被判了死刑，不僅擔心高劑量化療伴隨的落髮副作用影響外表，更憂慮曾因心房中隔缺損做過修補的心臟撐不過療程。

所幸，今日已有多元標靶藥物，可在低副作用下幫助心肺功能不佳的患者獲得良好預後，該患者便是透過低劑量化療合併口服BCL-2抑制劑標靶藥，減少治療對外觀與心臟功能的衝擊。如今療程結束，患者疾病獲得治癒，健康與生活品質恢復，還能回到工作崗位。別

臺大醫院內科部血液腫瘤科主治醫師田豐銘指出，急性骨髓性白血病（AML）好發年齡以60歲以上族群為主，但年輕及中壯年族群也有一定的發病率。初期症狀不典型，普遍為貧血、疲憊、牙齦出血、輕微發燒、食慾不振、感冒久而不癒。若忽略這些症狀可能導致病程快速惡化，還會衝擊免疫功能，患者容易被病毒，黴菌或細菌感染，進而引發肺炎、蜂窩性組織炎或敗血症等嚴重併發症，若延遲治療，存活期可能小於三個月。

田豐銘說，急性骨髓性白血病（AML）的治療仍以化學治療為主，年長與年輕患者的治療目標不同，年輕患者普遍以治癒為治療目標。然而，部分年輕患者因身體機能差，心臟、肝、肺等功能不佳，未必可以接受高強度化療或幹細胞移植，爭取穩定疾病控制，對人生規劃與職涯帶來很大的衝擊，甚至需要被迫放棄追夢。

田豐銘表示，無法做移植的患者，過去只能反覆進行化療，須承受較高的副作用，生活衝擊較大，且存活期較短。所幸，針對急性骨髓性白血病（AML）的標靶藥物發展持續有進展，今日不僅已有適用於FLT3基因突變的標靶藥，更有適用於全基因型的口服BCL-2抑制劑標靶藥，搭配去甲基化藥物或低劑量化療，能提升疾病緩解並降低復發機率，治療副作用相較於高劑量化療低。患者不僅可以爭取更長的存活期與治癒率，更可以降低療程對自我實踐、工作的衝擊，仍有機會持續實踐自身理想。

田豐銘指出，急性骨髓性白血病（AML）的治療成績比過去進步很多，現在甚至已治癒為目標，他呼籲病患，面對該疾病不必灰心，只要願意接受正規治療，都有不錯的治癒機會，恢復正常生活指日可待。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57606

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