40歲男久咳誤為長新冠 醫：4大症狀是氣喘警訊

圖片來源 ／健康醫療網

新冠疫情 雖然逐漸在各國降級，但仍有許多民眾出現久咳、易喘等症狀。一位40歲的陳先生久咳未癒，原以為是「長新冠」，直到咳到胸腔發出咻咻聲、夜咳不止，就醫才確診是氣喘，驚覺過往的反覆感冒症狀竟都是氣喘的病根未治。台灣胸腔暨重症加護醫學 會理事長王鶴健提醒，民眾若出現四大症狀「久咳不癒、咳嗽咻咻聲、胸口緊、反覆出現感冒症狀」，應提高警覺及早就醫。

王鶴健說明，氣喘是一種普遍的全球性疾病，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球約有3億人有氣喘狀況。台灣約有200萬人有氣喘狀況，成人氣喘盛行率約為10%，孩童約有20%。

台灣氣喘人數逐年增加，但民眾病識感仍不足，高達七成民眾不知道自己有氣喘情況，診斷率僅三成。王鶴健表示：「反覆出現感冒症狀，其實就是因為未能根治的咳嗽或是喘鳴，可能在氣候變化或是身體免疫力下降的時候惡化，患者以為怎麼兩、三個月就感冒，實則是氣喘。」

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科鄭世隆教授表示，許多人將氣喘跟長新冠混淆。根據英國 醫學期刊研究指出，有過半的氣喘患者確診後出現長新冠的症狀，但實則是因為氣喘病因未妥善控制而致。氣喘是慢性氣管發炎導致呼吸氣流受阻，導致患者有咳嗽、喘不過氣等症狀，遇到季節交替、溫度改變就容易發作。

過度依賴短效型緩解用吸入劑 死亡風險增9成

過度依賴短效型緩解用吸入劑，恐導致氣喘急性惡化發生率增加32%等多項風險。根據台灣健保資料庫數據顯示，每年使用三支以上的緩解用吸入劑（急救）近16%患者，可能導致急診住院風險高出七成二，死亡風險高出9成。英國調查研究也發現，氣喘控制不佳產生的溫室氣體排放量是氣喘控制良好的三倍。

台灣胸腔暨重症加護醫學會於2022年修訂成人氣喘臨床照護治療指引，基於安全考量，呼籲病患不應過度使用短效型緩解用吸入劑，建議使用「吸入型類固醇」做為氣喘抗發炎控制型藥物，以降低氣喘嚴重惡化及死亡風險。王鶴健呼籲，病友應遵從醫師指示治療，避免因觀念錯誤，過度使用短效型緩解用吸入劑，導致不必要的氣喘急診或住院，如此既能控制氣喘，也可減少不必要的碳排放。

鄭世隆也說明，每周使用三次以上短效型緩解用吸入劑，代表氣喘控制不佳，每年使用三支短效型緩解用吸入劑，與氣喘惡化呈現正相關。治療首重抗發炎的吸入型類固醇，從根本治療、維持日常保養才能真正達到氣喘控制，降低急診住院及死亡風險。

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資料來源：健康醫療網

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