白血病四大類怎麼分？ 症狀治療方式一次看

圖片來源 ／健康醫療網

白血病俗稱血癌，是所有血液疾病中最令人聞風喪膽的惡性疾病，初期無明顯徵兆，也無法開刀切除腫瘤，一旦發病便來勢洶洶，名人如已故台灣男星高凌風、台灣插畫家幾米等都是白血病友。中華民國血液病學會秘書長侯信安講解四種亞型的特徵，幫助大眾更了解此疾患，且現今治療技術與藥物都有新突破，病友只要配合醫囑治療，都能提高存活率與延長存活期。

侯信安說明，白血病是血液癌症 ，因血液在全身循環，因此可算是全身性癌症。白血病成因大多為基因突變、染色體異常，少數為曾接觸大量輻射、暴露化學治療或化學溶劑或燃料物質等因素。九成以上患者為原發型，找不到致病原因。高風險族群為男性、60歲以上、有造血功能疾病、曾接受放射治療或化學治療，或暴露於燃料物質者，如車諾比事件或廣島原爆事件倖存者，罹患白血病的機會就會激增。

白血病分成急性與慢性

侯信安說明，急性白血病包括急性骨髓性白血病（AML）與急性淋巴球性白血病（ALL），由於造血細胞或淋巴細胞突變且數量過多，而正常細胞大量減少，引發明顯症狀、抵抗力不足；慢性白血病如慢性骨髓性白血病（CML）和慢性淋巴球性白血病（CLL），增生的癌細胞會成熟，雖然不正常但仍有功能，因此症狀較輕微。

急性骨髓性白血病（AML）

成人最常見之白血病，台灣每年約新增850至900位AML患者，過半以上是年長病患，容易感染、出血、疲倦。超過65歲之年長患者平均存活期僅3個月，即使是40歲以下的年輕族群，終身控制疾病的機會也約只有4成。加上傳統治療武器有限預後通常不甚理想，也是臨床上最難治療的白血病。

急性淋巴球性白血病（ALL）

主要發生於兒童，如果能夠接受最正統的化學藥物治療，即使過程辛苦，急性淋巴性白血病病友長期存活率可突破8成。

慢性骨髓性白血病（CML）

病友通常無明顯症狀，使用標靶藥物針對費城染色體治療成效佳，5年以上的存活率超過9成，只要長期穩定用藥，甚至有機會可停藥。須當心的是，此病症狀雖溫和，但是長期恐轉變成急性骨髓性白血病。

慢性淋巴球性白血病（CLL）

好發於年長患者，過半患者無明顯症狀，也不需要做治療，整體存活率非常好。即使需要治療，成效也較佳，惡化機會低。

血液疾病恐變為急性骨髓性白血病

侯信安特別提醒，慢性骨髓性白血病（CML）患者若沒有接受治療，或未規律用藥、回診追蹤，導致病情惡化甚至產生抗藥性，也可能轉為急性骨髓性白血病。患者務必規律用藥、定期回診追蹤，若能達到深度緩解治療目標，不但可避免惡化，也可以爭取停藥機會。另外，骨髓化生不良症候群（又稱血癌前期）、再生不良性貧血、骨髓增生性腫瘤、造血功能異常患者，也都有可能轉變為急性骨髓性白血病。

患者若出現「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」，應盡速就醫檢查血球是否異常。急性骨髓性白血病病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症，及早診斷才能把握治療黃金期。

白血病精準治療 存活期大幅突破

白血病的治療方式包括化療、標靶治療、血液幹細胞移植等。病友若能找到適合的捐贈者，進行骨髓幹細胞移植手術 ，疾病控制機率很高。不過傳統化療方法不易控制病情，恐增加移植手術時的難度與降低效果。此外，病友也常擔心化療效果差、副作用強烈。

自從新標靶藥物問世，有助於病友在移植術前控制病情，並維持到移植後的治療，達到最佳的治療效果，適合年長者、有多重共病等不適合傳統療法之患者。據臨床統計，近三成患者可明顯改善存活率。

同時，隨著基因檢測進步，急性骨髓性白血病進入精準治療時代。世界衛生組織（WHO）、國際共識分類（International Consensus Classification，ICC）與歐洲白血病研究網（ELN）2022年提出最新疾病分類共識，幫助評估不同患者的風險，落實個人化精準治療，讓患者在最適當時間點接受最適合的治療，或進行血液幹細胞移植，有效增加病人存活率、延長存活期。

侯信安鼓勵病友、家屬與醫療團隊共同合作，只要遵從醫囑、按部就班接受治療計畫，同時維持飲食與生活照顧高水準，有助於維持體能、減少感染，切勿迷信另類療法，且持續追蹤治療，都能增加存活率、延長存活期。

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資料來源：健康醫療網

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