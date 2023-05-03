黃膿鼻涕擤不停 不一定是鼻竇炎

黃膿鼻涕不只會出現在鼻竇炎，若鼻咽部發炎，可能產生黃膿分泌物的倒流。此為示意圖。（本報資料照片）

我最近有黃膿鼻涕，是不是得了鼻竇炎？許多民眾可能都有遇過擤鼻涕時發現黃膿鼻涕，若單靠鼻涕顏色，無法判斷病症。黃膿鼻涕不只會出現在鼻竇炎，若鼻咽部發炎，可能產生黃膿分泌物的倒流；感冒初期因鼻炎出現透明鼻涕，也可能因停留在鼻腔內較久，轉變成帶有顏色的分泌物。

鼻竇炎相關症狀，包含鼻塞、鼻子有臭味、膿性鼻涕、鼻涕倒流、嗅覺衰退、咳嗽、喉嚨有痰或異物感、頭痛、臉頰脹痛、牙痛、喉嚨灼痛等，甚至出現耳悶感、倦怠、發燒等情形。若經醫師診斷確診為鼻竇炎，其病因可能與病毒、細菌或黴菌感染有關，亦可能非病菌感染造成。

如果病人有細菌感染，醫師會給予抗生素治療，一般建議療程為5到14天，嚴重慢性鼻竇炎甚至可能需1到3個月的抗生素治療，病人需有耐心遵從醫囑按時用藥，使用完整療程的抗生素才能痊癒，不可因自覺症狀好轉但療程尚未結束就自行停藥，否則可能會增加抗生素抗藥性風險而影響後續治療。

若是病毒性感染或與病菌感染無關，通常不需使用抗生素，多以症狀治療為主，包括使用類固醇藥物、抗組織胺藥物、血管收縮劑、化痰藥物、退燒止痛藥物等。

使用類固醇或抗組織胺藥物，可幫助病人有效緩解鼻塞、流鼻水、鼻癢、打噴嚏等症狀；血管收縮劑可使病人鼻黏膜收縮，降低鼻道腫脹情形，減緩鼻塞及脹痛感，也可使鼻竇開口擴大，幫助鼻竇黏膜的纖毛運動以清除發炎分泌物；化痰藥物可稀釋膿稠的分泌物，有利於鼻涕排出；退燒止痛藥物則可減緩病人因發燒、疼痛所帶來的不適。根據病況，醫師可能建議病人可進行鼻腔沖洗，以去除鼻腔中的黏稠鼻涕、發炎物質與過敏 原。

針對特殊情形的鼻竇炎患者，若醫師研判使用藥物、鼻腔沖洗或其他內科治療方式療效有限時，可能會採取手術 治療等更積極的治療計畫，只要病人能配合適當的醫療方案持續治療，對病情的緩解與病況的改善都有助益。