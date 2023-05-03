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這3大習慣不改 便祕恐糾纏不停

沈能元
上班族有便意卻無法排便，長期下來，恐引發便祕，因此有便意時就應盡速排便。（本報資料照片）
上班族有便意卻無法排便，長期下來，恐引發便祕，因此有便意時就應盡速排便。（本報資料照片）

老化、生活型態、壓力、飲食習慣不佳，都是造成便祕的原因。當便便「硬」是不出來，該怎麼辦？多吃纖維、吃益生菌就有用嗎？讓腸胃科醫師幫你建立正確的觀念。

現代人工作壓力大、不運動及膳食纖維攝取不足，常有便祕問題，但對便祕卻有錯誤觀念。台灣國泰醫院一般外科主任陳樞鴻說，許多民眾認為每天排便才屬正常，但其實排便每三天一次、一天三次或一周排便兩次以上都屬正常。若三天未排便或出現排便困難，就應懷疑是便祕；若一周以上都未排便，則可能患有大腸無力症，嚴重時須切除大腸。

排便達30分鐘 算便祕

台灣台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，以廣義便祕來說，如果排便時，糞便過乾、過硬、呈現如羊屎的顆粒狀，或排便時間長達30分鐘，或是排便後一直覺得排不乾淨，也可稱為便祕。

許多民眾少吃纖維、少喝水、不運動，門診因便祕就醫的患者愈來愈多。此外，便祕好發族群為年長者，而服用阿茲海默症、精神疾病等藥物都可能引起便祕，若服藥後出現便祕，應與醫師討論更換其他藥物的可能性。而患有大腸激躁症時，也可能出現便祕問題。

找出原因 迎「便」而解

陳樞鴻指出，便祕好發原因有三：

1.工作壓力、情緒影響：如上班時有便意卻無法排便，長期下來，恐引發便祕，因此有便意時應盡速排便。而情緒不佳時，也會影響排便，建議平時應適時放鬆心情、紓解壓力。

2.飲食少膳食纖維、少喝水：一般人認為，鳳梨、芹菜等有粗粗的纖維，才算是高纖食物，其實五穀雜糧類也富含纖維，但許多年輕女性為減重而不吃飯，反而多吃餅乾、蛋糕等少纖維的精緻澱粉，且又吃得少，使糞便量少、不易排便。即使減重，也應多吃蔬菜攝取纖維，食量也不宜過少，並每天喝水1500至2500cc，才能有助排便。

3.久坐：現在許多工作性質需要久坐，也會增加便祕機會。建議平時每天應快走20至30分鐘，尤其游泳是很好的運動，或是在水中散步，如此全身性的運動對關節傷害低，又可以促進腸道蠕動。

糞便量不足 也易便祕

「對於排便，我常建議病人不要在乎量多、量少，只要有上就好。」糠榮誠說，排便量與進食量有關，如果今天吃得少，排出的糞便就少；如果今天去餐廳吃大餐，上的量就多。

他表示，許多年輕女性為保持身材，平時吃得很少，相對的糞便量累積不足，排便量少，就有很大的機會引發便祕。

但若超過七天沒有排便，應懷疑罹患「大腸無力症」。陳樞鴻說，大腸無力症可能是先天腸道神經傳導異常所致，但也好發於20、30歲年輕女性，原因是長時間控制體重，飲食量少，打亂排便習慣，此時即使吃10顆瀉藥也不會排便。糠榮誠說，一般人吃兩顆瀉藥就已經瀉到不行，門診卻遇過年輕女性吃到50顆瀉藥，或故意吃壞掉的蛋糕都不會排便。

7天沒便 恐大腸無力症

大腸無力症為不明原因大腸神經節減少，腸道蠕動速度變慢，幾乎不會排便，發生率約占便祕患者中2%，症狀為腹脹、腹痛，影響生活。

陳樞鴻表示，治療上多先給予軟便劑及刺激腸道蠕動藥物，當症狀嚴重、藥物治療無效時，就需開刀切除大腸，避免糞便阻塞大腸造成壞死、破裂，引發敗血症，病情嚴重時恐危及生命，手術切除大腸後，將小腸與直腸縫合，可恢復正常排便。

陳樞鴻說，長期便祕無法順利排出身體毒素，恐出現皮膚顏色暗沉、長痘痘，或腸道粘膜病變，而出現息肉，若帶有致癌基因，恐引起大腸癌等問題。因此，應養成正常排便的習慣，若超過一個月排便不順，或已出現腹痛、腹脹、食欲下降，影響工作生活時，應速就醫檢查。年輕女性便祕可能是受飲食影響，但年長者卻可能是罹患腫瘤，須及早檢查、治療。

想便別忍 錯過只能硬擠

何時是最好的排便時間？糠榮誠說，早上睡醒後常有腸道排便反射，這時可多喝水，吃完早餐後，走動一下，應該就有便意，這時排便比較輕鬆。

若是下班回到家才排便，這時多半排便要很用力，就會很辛苦。因此，有便意時應盡速排便，如果忍下來，便意就會慢慢消失，長期來說，大腦反應機制會認為，這個人好像不需要排便，最後只能用「硬擠」的方式，才能把糞便擠出來。

陳樞鴻說，建議排便時不要看書、滑手機，時間應控制在5至10分鐘內完成，避免過度用力形成痔瘡、肛裂，民眾應對便祕有自覺，保持正常飲食習慣，多喝水、多運動。

醫師說，排便量與進食量有關，許多年輕女性為保持身材，平時吃得很少，有很大的機會引...
醫師說，排便量與進食量有關，許多年輕女性為保持身材，平時吃得很少，有很大的機會引發便祕。此為示意圖。（Getty Images）

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