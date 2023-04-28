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久咳體虛誤以為是長新冠 五旬男患急性血癌

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「久咳、走路喘、臉色蒼白、身體虛弱」一名50歲男性一直以為自己有「長新冠」後遺症，原以為日久會好轉，直到診所醫師驚覺有異，抽血檢驗發現血球數值異常，轉至醫學中心確診急性骨髓性白血病（AML）。中華民國血液病學會秘書長侯信安表示，過去2、3年間偶見類似個案，然而長新冠「主要為肺部症狀，且不會臉色蒼白」，急性血癌出現臉色蒼白肇因於造血功能異常，民眾若有上述狀況應提高警覺，及早就醫。

白血病兇猛急迅 是生命損失最多的癌症

侯信安說明，急性骨髓性白血病是成人最常見的血癌，發作快、病情凶猛嚴重，可說是最惡名昭彰的癌症之一。台灣每年約新增850至900人，男多於女，半數在60歲以上。疾病成因多數是患者出現基因突變或染色體異常，少數則是曾接觸大量輻射、暴露於化學治療或化學溶劑或燃料物質等因素所導致。

根據台大公共衛生學院針對17種癌症進行「存活分析」與「健康醫療費用」研究顯示，白血病是生命損失最多（17.5年）的癌症，且根據健保資料庫分析高齡患者中位生存期僅3個月，20年來沒有改善。高疾病負擔與高死亡率，是台灣重大的公衛挑戰。

患者出現無法成熟分化的骨髓芽細胞遍布在血液及骨髓中，取代正常血球，也因此紅血球不夠而導致臉色蒼白、氣喘如牛；正常白血球不足易感染發燒；異常血球大量增生在骨髓，造成骨髓膨脹、疼痛；血小板不足使得凝血功能變差，導致異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或不明原因多處瘀青；女性則會出現經血量突然大增，或經期拉長。

紅血球不足：臉色蒼白、氣喘如牛

白血球不足：易感染發燒

血小板不足：異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止、不明原因多處瘀青、經血量大增、經期拉長

侯信安提醒，慢性骨髓性白血病（CML）患者若沒有接受治療，或未規律用藥、回診追蹤，導致病情惡化甚至產生抗藥性，也可能轉為急性骨髓性白血病。患者務必規律用藥、定期回診追蹤，若能達到深度緩解治療目標，不但可避免惡化，也可以爭取停藥機會。

急性骨髓性白血病4大症狀

急性骨髓性白血病4大症狀包括「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」。這些症狀因為不具特異性，容易被忽略。有患者反覆發燒、疲倦，以為感冒遲遲未癒；也有患者突發牙齦持續出血，以為罹患牙周病；長新冠症狀則多集中於肺部症狀，不過可逐漸康復。

侯信安提醒，上述病人可透過血液檢查發現血球是否異常，並進一步經由骨髓檢查確診。因病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。及早診斷才能把握治療黃金期。

【延伸閱讀】

79歲慢性骨髓白血病翁 申請國外新藥獲新生

成人急性淋巴性白血病難醫治？ 化療搭配骨髓移植有望重生

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57564

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癌症 中華民國 醫學

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