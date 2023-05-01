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26歲患者「皮蛇」纏身 5年復發4次 這族群風險最高達9倍

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

免疫力低下族群如糖尿病、腎臟病、氣喘、癌症等患者發生帶狀疱疹機率是一般人的1.24-9倍，且疱疹後神經痛機率更高，感染危機如影隨形、不可不防。

中華民國免疫學會副理事長、台中榮民總醫院風濕免疫科陳怡行醫師指出，目前遠離帶狀疱疹最有效的方式，就是疫苗預防，而且免疫力低下族群更應及早預防。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒所引發，如過去曾確診過水痘或是施打過水痘疫苗者，該病毒就會一直潛伏於體內背根神經節中，宛如人體內的不定時炸彈，一旦發生免疫力低下的狀況，就容易活化病毒引發帶狀疱疹。由於帶狀疱疹會沿神經節生長，形成長長一條的疤痕，所以過去常被民眾俗稱為「皮蛇」。由於免疫力低下正是誘發帶狀疱疹的主要原因，陳怡行醫師指出，像是癌症患者、慢性病患等免疫低下族群，相比一般人更容易得到帶狀疱疹，應多加留意。

陳怡行醫師表示，帶狀疱疹還會隨著患部於身體不同部位產生不同風險，研究指出，帶狀疱疹發生在眼部的比例約為10%-25%，若未及時治療可導致嚴重視力受損。伴隨疱疹所引發的急性疼痛以及疱疹後神經痛宛如火燒、電擊，疼痛感更勝於分娩痛，其中約有3成患者會併發疱疹後神經痛，疼痛感更可能延續長達1年以上、影響患者生活。

免疫力低下族群風險最多增9倍

（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

陳怡行醫師提到，其實誘發帶狀疱疹最主要的原因是身體的免疫系統衰弱造成，因此，免疫力低下族群更容易罹患帶狀疱疹。免疫力低下族群包含：骨髓和器官移植者 愛滋病 帶狀疱疹家族史 惡性腫瘤 自體免疫疾病 中高齡 慢性阻塞性肺病 心血管疾病 慢性腎病 糖尿病 氣喘

這些族群因為疾病或治療藥物藥物治療，使患者體內的免疫系統宛如門洞大開的球門無人防守、更容易罹患帶狀疱疹，罹患機率可能高出1.24倍到9倍之多。

免疫低下族群除了罹患帶狀疱疹機率高，且可能反覆不斷復發，陳怡行醫師分享，過去曾治療過一名26歲左右的紅斑性狼瘡患者，確診半年內即復發疱疹、且後續5年內帶狀疱疹反覆復發4次，導致患者除了紅斑性狼瘡的治療藥物外，還必須定期請疼痛科醫師開立大量控制疼痛藥物以抑制疱疹後神經痛，有因為止痛藥物大多比較強烈，也造成患者頭暈、噁心等副作用，長期下來患者身心更不堪負荷。

此外，免疫力低下族群罹患帶狀疱疹後，也更容易引發脊隨炎和血管病變併發症，足見帶狀疱疹的後續對健康的損害，也因此除了美國疾病管制與預防中心建議慢性病患應接種疫苗，美國風濕病學會指引中也強烈建議18歲以上使用免疫抑制劑治療的患者應及早預防帶狀疱疹，完善自身免疫力、別再討皮痛。

帶狀疱疹病毒平常潛藏於人體內，民眾容易低估或忽略可能衍生的重大風險。罹患帶狀疱疹後雖可使用抗病毒藥物治療，但主要是以加速皮膚病灶的癒合，或是減緩疼痛為主，無法治癒帶狀疱疹及其所衍生的併發症。陳怡行醫師指出，目前遠離帶狀疱疹最有效的方式，就是疫苗預防，而且免疫力低下族群更應及早預防。

陳怡行醫師呼籲，免疫力低下族群應關注自身免疫健康，及早接種疫苗預防帶狀疱疹，為自己的健康加裝「免疫守門員」，補足免疫力、狠甩皮蛇。

【延伸閱讀】

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身！　醫籲「1方式」勝於治療

帶狀泡疹疫苗、HPV疫苗保護力提升　專家：可預防更多疾病

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57604

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