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他1周沒大便腹痛就醫 檢查驚見「腸腫瘤」堵住通道

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

台灣一位70歲林先生超過一週都沒有排便，自行嘗試通腸未果，肚子越來越痛，想解便卻也解不出來。至醫院看診，透過相關檢查安排，確診為「降結腸腫瘤」導致腸阻塞。

降結腸腫瘤導致腸阻塞 嚴重恐腸壞死、腹膜炎

衛福部南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢說明，左側降結腸腫瘤可能會阻擋食物通過腸道，使得糞便無法順利從肛門排出。腸阻塞的患者可能會出現腹脹、腹痛、排便習慣改變、嘔吐等症狀，如果沒有即時處置，可能會造成腸子壞死、腹膜炎等併發症

「大腸支架」避免人工肛門造口 提升生活品質

廖師賢指出，林先生由於腹脹嚴重，因此先在腸阻塞處裝置「大腸支架」，以內視鏡於阻塞的腸道中裝置金屬支架，撐開腸道，緩解排便問題。待一週後，再進行腹腔鏡微創腫瘤切除手術，切除降結腸惡性腫瘤，因為相對傳統手術，傷口較小、疼痛度較低，加速術後恢復速度。

以往大腸癌合併腸阻塞，考量腸道阻塞若直接手術可能會有癒合不佳而滲漏等問題，因此先為患者裝置暫時性人工肛門，待腫脹的腸子消退之後再安排手術切除腫瘤；由於許多病人聽到人工肛門就會心生恐懼，相當擔心與排斥，而大腸金屬支架的裝置，則可以避免人工肛門造口，提升病人生活品質。

降結腸腫瘤無法手術者 仍需化放療、人工肛門

由於林先生術後的病理檢查為降結腸惡性腫瘤第三期，大腸癌的患者主要治療方針以切除腫瘤為主，術後會再為病人安排化學治療。如果病人因為心肺功能不佳、腸阻塞等身體狀況原因暫時無法接受手術，依病人的狀況先安排化放療或暫時性的人工肛門等治療方式，待身體功能許可的情況下進行手術。

廖師賢提醒，大腸癌初期症狀不明顯，容易被忽略，建議民眾應定期接受糞便潛血篩檢，養成均衡飲食習慣，定期運動，不抽菸，避免大腸癌上身。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57570

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