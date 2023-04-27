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咖啡喝多罹患心臟病機率高、該戒？醫點破真相

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

40多歲的張先生讀了最近的「咖啡」研究報導，很是擔心，因此在診間詢問。相關報導指出，咖啡喝多恐引發心臟衰竭，張先生在想，是不是真的該把這個人生中重要嗜好給戒掉。

相關報導源自於今年3月底一篇刊登在《新英格蘭醫學雜誌》中的研究。該研究主要探討咖啡因對健康成年人的急性影響，100名參與者在14天的實驗期間，依照隨機指示，在不同的天數內攝取咖啡或避免咖啡。並使用連續記錄心電圖的設備、手腕式加速度計和連續血糖監測器，分別評估咖啡對心律不整、每日行走步數、睡眠時間和血糖濃度的影響。

為什麼人數只有100人，時間只有14天的研究，能在這麼有影響力的雜誌發表結果？臺北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科醫師李穎灝表示，過往咖啡對於心血管健康的影響侷限於觀察性研究，觀察性研究容易受其他因素干擾，難以確定因果關係。但該研究雖然規模不大，卻運用了多項高科技監測儀器及遠端隨機指令的操作，確保參與者生活不被打斷，不必去醫院或實驗室喝咖啡或檢查，取得了極具價值且接近日常的研究成果。

醫：咖啡恐增心室早期收縮率 但不至於心臟衰竭

結果顯示，咖啡攝取與心房早期收縮（心律不整的一種），無明顯影響。然而，咖啡攝取者的心室早期收縮（另一種心律不整）數量增加，日常步數較高；但每晚睡眠時間減少36分鐘，血糖濃度無明顯差異。總結來說，這項刊登在重要醫學期刊的隨機試驗指出，咖啡攝取與心房早期收縮無顯著關係。

李穎灝說，該研究確實有提到心室早期收縮的比例會因為喝咖啡增加，大約從每天100次變成150次的程度。過往研究告訴我們，即使沒有心臟結構的問題，心室早期收縮過於頻繁可能增加數年後心臟衰竭的風險，這個過度頻繁通常須達到1天內有10%比例以上的心跳為心室早期收縮，才考慮用藥治療；我們以一天平均心跳十萬次來計算，10%大約也是一天一萬次的心室早期收縮，和一天150次相比起來，差距甚大。

研究僅是推論 建議心臟病高風險減少咖啡量

　

因此，李穎灝表示，也許可以從這項研究推論說，對於有心臟衰竭或相關風險者，是有點理由建議患者別喝或少喝咖啡，但這只是一個推論，仍須更進一步研究證實這個論點。至於健康的成年人，喝不喝咖啡根據個人喜好決定就可以，不需要想太多。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57576

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咖啡 血糖 醫學

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