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高血壓導管治療 可擺脫服藥

周宗禎
高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等慢性病共同危險因子，患者須定期且正確量血壓，達到早期診斷的目標。（Getty Images）
高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等慢性病共同危險因子，患者須定期且正確量血壓，達到早期診斷的目標。（Getty Images）

高血壓患者常有腎臟交感神經過度活躍問題，使血壓持續攀升，傷害心、腎及血管。醫師表示，「腎臟交感神經阻斷術」能保護心、腎臟及血管免受進一步損害，「還能助患者擺脫終身服用降壓藥」。

台灣台南市立安南醫院心臟內科主任林志展說，高血壓患者普遍有腎臟交感神經過度活躍的問題，導致血壓持續攀升，並對心臟、腎臟及血管帶來傷害。此時，又名「高血壓導管治療」的新型「腎臟交感神經阻斷術治療系統」（The Renal Denervation system, RDN），提供醫師與患者更有效控制高血壓的新治療選擇，可減低腎臟荷爾蒙分泌量，紓緩血壓，保護心臟、腎臟及血管。

高血壓導管治療屬微創治療，類似心導管手術：林志展表示，手術僅需從手或腳將導管置入，並給予低電量射頻，以降低兩側腎交感神經活性。過程中醫師會安排使用鎮靜劑與止痛藥，助患者放鬆及減低不適感；接著在患者動脈置入一條治療用導管，順利置入其中一邊腎臟動脈後，將高頻率電波輸送至腎臟動脈壁上數個適合治療位置，每個位置僅須1分鐘；待一側腎動脈成功療程後，會在另一側腎動脈重覆步驟，直到手術完成，撤出治療導管器械。

林志展說，整體手術時間約1小時，隔天即可出院，術後恢復快且併發症少，術後數月至1年即達持續控制血壓目標。臨床數據顯示，高血壓導管治療24小時全天有效控制高血壓，克服患者忘記吃藥隱憂，門診收縮壓下降約10～40mmHg，療程安全、手術時間短，且不需要全身麻醉，傷口小、恢復時間短併發症輕微。

林志展介紹，一名36歲男性年輕患者因血壓控制不良，且無法規律服藥，決定接受導管治療，術後至今近半年已逐步減少降壓藥至每天半顆，且24小時平均血壓降至126/74mmHg。

林志展說，高血壓合併併發症、頑固性難治型高血壓，及服用降壓藥有副作用、或無法按時規律服藥者可考慮。腎臟交感神經阻斷術成功經驗，能幫助更多患者免受終身服用降壓藥所苦，且能在短時間內恢復健康。

林志展表示，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病共同危險因子，目前全球疾病負擔（global burden of disease）排名高居第一。

台南市立安南醫院推廣腎臟交感神經阻斷術 ，高血壓患者可免服藥。（記者周宗禎／攝影...
台南市立安南醫院推廣腎臟交感神經阻斷術 ，高血壓患者可免服藥。（記者周宗禎／攝影）
台灣台南市立安南醫院推廣腎臟交感神經阻斷術 ，高血壓患者可免服藥。（記者周宗禎／...
台灣台南市立安南醫院推廣腎臟交感神經阻斷術 ，高血壓患者可免服藥。（記者周宗禎／攝影）

高血壓 手術 併發症

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