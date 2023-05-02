肺有2結節 竟是轉移性大腸腺癌

正常細胞。（圖：讀者提供）

一名在金融業擔任高階主管的女子，平時身體健康無症狀，到醫院做肺部低劑量電腦斷層的自費健檢，意外發現2顆肺部小結節，經開刀病理切片診斷，配合全自動免疫化學染色，在3日內迅速證實竟是轉移性大腸腺癌，而非原發性肺腺癌。

台灣高雄市立民生醫院病理科主任張宏正說，這名46歲女子平時不抽菸、不喝酒，身體也很健康，對於自己罹癌，感到相當意外。

張宏正指出，大腸癌不一定會有明顯的症狀，很多患者都是事後回顧起來，才發現這一陣子大便的習慣有一些改變，但以為是消化不良而已。

張宏正表示，女子來做健康檢查時，做了肺部低劑量電腦斷層的自費健檢，意外發現肺部有2顆直徑不到1公分的肺部小結節；肺部結節，是指在肺部影像學上表現為直徑小於3公分，位於肺部不透明且密度增高的陰影處，直徑3公分以上就是腫瘤 。

張宏正說，經開刀病理切片診斷，配合全自動免疫化學染色，在3日內就迅速證實女子的肺部小結節，不是原發性肺腺癌，而是轉移性大腸腺癌，經過醫院給予適當的治療，女子目前的恢復狀況良好。

民生醫院表示，良好的病理診斷可以協助臨床作適當的治療，病理診斷分為細胞學診斷及組織切片診斷：細胞學診斷主要是當組織取得不易，收集體液或取得患者細胞以代替組織，得到初步的細胞學診斷，然而這並非最終診斷。