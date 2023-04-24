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球友+醫院聯手搶回一命 瀕死男慶幸今年還能過父親節

記者古和純、王昭月／高雄即時報導
謝先生上月打球時突昏迷失去生命跡象，所幸球友先替他做CPR，並緊急送國軍高雄醫院交由醫護接手，搶回一命。院長謝宗保少將（左二）近日率醫護替他辦慶生會。（記者王昭月／翻攝）
謝先生上月打球時突昏迷失去生命跡象，所幸球友先替他做CPR，並緊急送國軍高雄醫院交由醫護接手，搶回一命。院長謝宗保少將（左二）近日率醫護替他辦慶生會。（記者王昭月／翻攝）

台灣高雄年近七旬的謝先生上月與朋友約打羽球，卻突然倒下意識昏迷瀕死，醫院指他到院前已無呼吸心跳，急救後做心導管赫然發現心臟前降枝血管百分之百堵塞，緊急打通後將他從鬼門關前搶回，日前院方為他舉辦「慶生會」，他慶幸地說，兒女今年還有機會幫他這個「老爹」慶祝父親節。

國軍高雄總醫院長謝宗保、心臟血管內科主任李柏群4月20日率醫護團隊為謝先生辦「慶生會」，祝福他順利復原。挽回性命的謝先生滿懷感謝，讓他能夠重生。

李柏群表示，謝先生3月5日與朋友約打羽毛球，還在場邊等待時突然倒，不省人事，經球友緊急送醫，但到院前已無呼吸心跳，院內心導管團隊立即啟動「搶命」，之後加上加護病房同仁的細心照護，8號拔除呼吸器後，10日轉入一般病房，13日出院返家休養。

李柏群說，謝先生體材稍微壯碩，平常血脂略偏高，當天打球前沒感到身體有任何不適，因此他妻女獲報趕到醫院時都嚇壞了」，李柏群說，這類「瀕死」個案少見，很多患者也許身體已有些異常，但誤以為是運動不夠或少補充哪些營養，沒能及時察覺疾病威脅。

好在當天有懂急救常識的球友先替謝先生做CPR，並緊急送醫由醫院接手，家人也沒放棄他，因此謝先生才得以保住一命。

李柏群提醒，高齡、有抽菸習慣等高危險因子的民眾，除要保持運動習慣外，運動時，若出現有胸口不適等症狀最好馬上就醫檢查，一有狀況更要迅速就醫，免得錯過黃金搶救期。

高雄國軍醫院心臟血管內科提醒民眾牢記心肌梗塞病患急救過程，急需時可以搶命。（記者...
高雄國軍醫院心臟血管內科提醒民眾牢記心肌梗塞病患急救過程，急需時可以搶命。（記者王昭月／翻攝）

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