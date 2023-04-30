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爬山、搭機耳朵悶脹疼痛 小心耳咽管功能障礙

沈能元
耳朵如果出現悶塞、頭暈、耳鳴、聽力下降等症狀，應找出真正病因加以治療。（Getty Images）
耳朵如果出現悶塞、頭暈、耳鳴、聽力下降等症狀，應找出真正病因加以治療。（Getty Images）

不少人在爬高山、潛水、搭電梯、飛機起降時，耳朵有悶脹、疼痛的感覺，尤其是飛機下降時，耳朵更是悶痛，即便下機了，悶痛感還可能持續，小心耳咽管功能障礙上身。台灣國泰醫院耳鼻喉科主治醫師劉致顯說，這時打哈欠或吞口水，或許可以舒緩悶脹不適症狀。

當耳朵內外壓力無法平衡，耳膜就容易受傷或破損，嚴重時還會聽力下降，此時就要留意耳咽管功能是否發生障礙。劉致顯表示，常見耳咽管功能障礙有兩種原因，一是耳咽管先天結構異常，如唇顎裂患者易出現耳咽管功能障礙；二是後天因素，如中耳炎、過敏性鼻炎、鼻咽癌，或耳咽管附近的肌肉太過緊繃，都可能造成耳咽管功能障礙。

耳鳴、常聽到雜音 速就醫

若出現耳朵悶脹感，為耳咽管功能障礙輕微症狀，一旦病情嚴重，耳朵會疼痛、有耳鳴或常聽到雜音等情形，應盡速就醫。劉致顯指出，首先檢查聽力有無受損，再以內視鏡檢查耳朵內或鼻腔有無病變，若單側耳朵出現悶塞感、聽力下降，應檢查有無罹患鼻咽癌，再進一步接受治療。

如何遠離急性耳咽管功能障礙？劉致顯說，引起耳咽管功能障礙，以中耳炎、鼻竇炎、過敏性鼻炎居多，因此要避免感冒、過敏，更要避免從事爬山、潛水、搭飛機等活動，以免症狀惡化。若耳咽管功能障礙影響聽力，且用藥物無法治療時，經評估後可進行耳咽管氣球擴張術打通耳咽管，但術後耳咽管功能障礙可能反覆發作，仍需注意保養。

劉致顯指出，耳咽管功能障礙好發於2至7歲幼兒，此時若嚴重感冒、過敏而引起中耳炎或鼻竇炎，又沒有好好治療，病情反覆發作，可能到青少年時期，耳咽管功能已嚴重受損，建議應就醫檢查及治療。

其次，肥胖的成年人因耳咽管容易受壓迫，若合併感冒、過敏等外在因素，就易引起耳朵悶脹、疼痛等耳咽管功能障礙症狀；65歲以上長者身體逐漸退化，耳咽管功能也隨之退化，同樣為耳咽管功能障礙易發族群。

長期障礙 恐永久性聽損

劉致顯提醒，耳咽管功能長期障礙，最擔心的就是影響聽力，雖然可以藉由藥物治療改善聽力，但如果已無法恢復，將演變成長期、永久性的聽損，務必要提高警覺。

不過，即便出現耳朵悶塞、頭暈、耳鳴、聽力下降等症狀，有時可能並非耳咽管障礙，而可能是罹患梅尼爾氏症、內耳不平衡等內耳疾病，或是聽神經發炎等，這部分需臨床醫師詳細檢查、評估，才能找出真正病因，加以治療。

3招預防耳咽管功能障礙 （製表╱沈能元）
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