痛風每個月發作好崩潰 醫：注意飲食還要「搭配一事」

（圖：健康醫療網提供）

60歲的章先生，患有痛風關節 炎多年，每次發作都是到診所打止痛針，緩解之後就等下一次發作再說。隨著時間進展，發作的部位越來越多，從雙側下肢的關節擴增到雙手手腕關節，而且頻率也增加，過去一年中，幾乎每月都會發作一次，造成生活上很多困擾跟不便。

首次發生後 症狀會愈來愈嚴重

奇美醫療財團法人奇美醫院風濕免疫科主治醫師陳昭宇指出，痛風關節炎是因為體內尿酸過多，導致尿酸結晶沉積在關節、皮膚及肌腱等處。隨著時間逐漸過去，關節內的尿酸結晶沉積至各個關節內引起發炎，就產生了第一次痛風關節炎；若不妥善治療，大約在半年到一年半左右，會發生第二次痛風關節炎，之後每一次發作的間距就會愈來愈短。部分病人甚至演變成慢性關節炎，反覆發炎，沒有完全緩解的可能，只是在大痛跟小痛之間輪續。

嚴重恐至肢體功能障礙、跛行

陳昭宇主治醫師表示，尿酸結晶除了關節內以外，也可以沉積在肌肉、肌腱、皮膚，甚至內臟器官內。尿酸結晶增加也會形成痛風石的結節狀物體，出現在關節、肌腱、皮膚、耳殼等部位。如果痛風石破裂，會流出像是粉筆灰狀的黏稠液體。而痛風石也具有侵蝕的能力，可能會導致皮膚潰瘍、肌腱韌帶斷裂、軟骨硬骨侵蝕進而關節變形，嚴重的話會導致肢體功能障礙跟跛行。

另外，高尿酸血症也會導致腎功能變差、尿道結石，並且會增加心血管疾病的風險，也與代謝症候群如高血壓 、糖尿病 、高血脂有關。

生活型態調整、穩定服藥 有效控制

陳昭宇主治醫師提醒，很多人認為血液中尿酸高只要飲食小心即可，這並不完全正確。嚴格的飲食控制包含避免高普林的食物(如酒精類飲料、帶殼海鮮、動物內臟等)、充足飲水、避免飲用飲料店的含糖飲料等，再加上運動固然非常重要，但是最多可以讓血液中尿酸濃度降低至1 mg/dL而已，因臨床上病人的血液中尿酸濃度往往超過正常值很多，因此對絕大多數病人來說，還需要搭配穩定服藥，才能有效降低痛風發作。

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資料來源：健康醫療網

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