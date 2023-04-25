我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

背痛到走不動 「腰髂肌膿瘍」作祟 這群人要注意

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一位80歲林姓老婦人本身有糖尿病史，日前覺得下背劇痛，痛到難以忍受，甚至行走困難，家人趕緊將她送至醫院，經醫師檢查發現，林太太血液中白血球含量偏高，而且合併發燒，安排住院治療並進一步血液細菌培養及核磁共振檢查，確診「腰髂肌膿瘍」併發敗血症，再進行膿瘍引流及施打抗生素後，患者逐漸恢復健康。

「腰髂肌膿瘍」多發於糖友、腎衰竭者

南投醫院感染科主任廖嘉宏說明，「腰髂肌膿瘍」是少見的後腹腔感染，指的是腰髂肌有膿液堆積，好發於糖尿病、慢性腎衰竭等免疫力低下的病人，患者可能會出現下背痛、發燒、食慾不振及行走不便等症狀。由於發生率不高，症狀又缺乏特異性，容易與泌尿道疾病、腸胃或關節感染混淆，診斷不易，需倚靠專業醫師的靈敏度，並搭配影像檢查來確診。

拖延醫治恐危及生命

廖嘉宏為病人安排經皮穿刺引流，在超音波導引下成功引流膿瘍並置放引流管，並且依據血液細菌培養報告選用合適的抗生素治療，順利改善症狀。廖主任提醒，腰髂肌膿瘍若沒有及時處理，可能會導致嚴重的併發症，甚至危及性命。

【延伸閱讀】

鼾聲如雷竟是「睡眠呼吸中止症」！APP紀錄睡眠為您打分數讓您邁向好眠

20歲女竟「髖關節退化磨損」！痛到中斷熱愛的舞蹈　醫師助她重拾舞蹈人生

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57542

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

糖尿病 關節 骨科

上一則

球友+醫院聯手搶回一命 瀕死男慶幸今年還能過父親節

下一則

痛風每個月發作好崩潰 醫：注意飲食還要「搭配一事」

延伸閱讀

《春日遲遲再出發》皓舞舞蹈團5月13公演

《春日遲遲再出發》皓舞舞蹈團5月13公演
腦血管驚見2個不同方向動脈瘤 分流支架治療擺脫出血風險

腦血管驚見2個不同方向動脈瘤 分流支架治療擺脫出血風險
研究：每周吃1份鮭魚 可防記憶力衰退

研究：每周吃1份鮭魚 可防記憶力衰退
脊椎內視鏡減壓手術揮別背痛 讓腰背挺起來

脊椎內視鏡減壓手術揮別背痛 讓腰背挺起來

熱門新聞

糖友洗完澡應徹底檢查整個足部，勿輕忽足部傷口，嚴重惡化可能面臨截肢或敗血症。（Getty Images）

遠離「糖尿病足」 6習慣護足

2023-04-23 02:01
李麗青醫師表示20至50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，如有症狀一定要盡早就醫。（大千綜合醫院提供）

甲狀腺亢進不治療 小心「風暴」來襲可能致命

2023-04-21 18:16
圖片來源 ／健康醫療網

牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂

2023-04-19 00:45
（圖：健康醫療網提供）

美運動指南3招 日常活動就可運動 別再用「忙碌」當藉口

2023-04-20 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

臉上也有寄生蟲 害她皮膚粗如砂紙…蠕形蟎蟲超標9大症狀

2023-04-23 00:45
南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢以腹腔鏡手術，切除大腸腫瘤，加速病患術後復原。（南投醫院提供）

逾一周無法排便竟是大腸癌上身 醫師二招讓他免裝人工肛門

2023-04-20 05:52

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅