背痛到走不動 「腰髂肌膿瘍」作祟 這群人要注意

（圖：健康醫療網提供）

一位80歲林姓老婦人本身有糖尿病 史，日前覺得下背劇痛，痛到難以忍受，甚至行走困難，家人趕緊將她送至醫院，經醫師檢查發現，林太太血液中白血球含量偏高，而且合併發燒，安排住院治療並進一步血液細菌培養及核磁共振檢查，確診「腰髂肌膿瘍」併發敗血症，再進行膿瘍引流及施打抗生素後，患者逐漸恢復健康。

「腰髂肌膿瘍」多發於糖友、腎衰竭者

南投醫院感染科主任廖嘉宏說明，「腰髂肌膿瘍」是少見的後腹腔感染，指的是腰髂肌有膿液堆積，好發於糖尿病、慢性腎衰竭等免疫力低下的病人，患者可能會出現下背痛、發燒、食慾不振及行走不便等症狀。由於發生率不高，症狀又缺乏特異性，容易與泌尿道疾病、腸胃或關節 感染混淆，診斷不易，需倚靠專業醫師的靈敏度，並搭配影像檢查來確診。

拖延醫治恐危及生命

廖嘉宏為病人安排經皮穿刺引流，在超音波導引下成功引流膿瘍並置放引流管，並且依據血液細菌培養報告選用合適的抗生素治療，順利改善症狀。廖主任提醒，腰髂肌膿瘍若沒有及時處理，可能會導致嚴重的併發症，甚至危及性命。

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資料來源：健康醫療網

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