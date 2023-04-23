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吃火鍋也沒咬硬物 臼齒忽斷裂 醫師：牙齒本有缺損

記者楊雅棠／台北即時報導
牙齒斷裂而前來就診，通常都是因為牙齒本身已有相當的缺損導致。看牙示意圖。（本報資料照片）
牙齒斷裂而前來就診，通常都是因為牙齒本身已有相當的缺損導致。看牙示意圖。（本報資料照片）

小安晚上和朋友聚餐，只是吃個火鍋，吃到一半並沒有咬任何硬物，臼齒就突然斷裂，令他非常驚慌。北市牙醫師公會常務理事温斯勇表示，會發生這樣這樣的情形，通常是因為牙齒做過根管過於脆弱，或是牙齒被蛀掉一大半，結構受損，不需要特別大的外力就足以斷裂。建議平時除了洗牙外，也可要求醫師進行X光檢查，提早進行補強治療計畫。

小安定期洗牙，斷齒前並沒有任何徵兆，牙齒斷掉的當下也不覺得酸痛，只覺得臉頰處空了很大一塊，並吐出了半顆臼齒。溫思勇表示，臨床上確實有滿多病患因牙齒斷裂而前來就診，通常都是因為牙齒本身已有相當的缺損導致。

他說，牙齒出現缺損主要有兩個原因，一是事前做過根管治療，牙齒已相當脆弱，病患卻沒有裝牙套將牙齒保護起來；二是因為蛀牙，牙齒被一點一滴的侵蝕，最終導致斷裂。

而病患事前沒有覺得酸痛，如是因為曾做過根管的因素，由於神經早已抽掉，因此病患沒有感覺。溫斯勇表示，病患往往認為疼痛已被解決，而不願繼續完成後續的治療計畫。但不是做完根管牙齒就不會繼續被蛀蝕，因此一定要做牙套保護。

若是因為蛀牙導致斷裂，病患卻不感到疼痛，溫思勇說，可能因為蛀牙的速度緩慢，神經慢慢壞死，因此病患並無太強烈的感覺。因此究竟是何種原因導致，醫師需要先觀察牙齒斷裂的情況才能決定下一步的治療方式，可能需要做牙套，甚至需要拔牙或做根管治療。

溫思勇表示，要避免牙齒因為受損突然斷裂，除了定期洗牙外，有些臨床上無法以目視觀察到的蛀牙，也可使用X光檢查，一方面找到曾經做過跟管而未做牙套的牙齒，或是找到細微的蛀牙，進一步補強。

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