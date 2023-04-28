血癌患者早期復發 回輸淋巴球可殺死癌細胞

血癌患者若經過幹細胞移植後痊癒，隔一段時間癌細胞又復發，就是屬於早期復發者；圖為示意圖。（Getty Images）

台灣一名劉姓男網友指出，他的孩子兩年前罹患血癌，當時獲捐贈者捐贈周邊血，但兩年後孩子血癌復發，醫師建議家人到國外尋求嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T）治療，他已與上海交大聯繫上，現在急尋當年捐贈者再捐淋巴球。該訊息獲網友轉發、媒體報導後，劉男感謝各界相助，並表示已獲得正常管道的協助幫忙。

台大醫院檢驗醫學 部主治醫師林建嶔表示，捐贈者捐贈的周邊血中，幹細胞數量較少、淋巴球較多，細胞數量通常會超出目標量，多出的細胞可冷凍留存，以備不時之需。

林建嶔說，血癌患者經過幹細胞移植後痊癒，隔一段時間癌細胞 又復發，屬於早期復發者，可採用淋巴球回輸（DLI），回輸當初捐贈者留下的淋巴球，誘發患者的免疫反應，殺死癌細胞；若非早期復發，回輸淋巴球恐於事無補，會改補充留存的幹細胞。

林建嶔指出，以台灣為例，10至20%受贈者，需要使用過去留下的幹細胞、淋巴球，若沒有留存，需由慈濟跟原捐贈者聯繫詢問或鼓勵再次捐贈，不允許醫院、病人直接與捐贈者聯繫，避免給捐贈者壓力，因捐贈者可能因懷孕、身體因素等，不一定同意再次捐贈。林建嶔說，血液配對需考量人種、血統，非親屬則需要找幹細胞配對。